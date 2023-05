Ya puedes comprar el Oppo A98 5G en España, una gama media potente y accesible

Los móviles de gama media son más populares que nunca, gracias a la excelente relación de prestaciones y precio que nos ofrecen. En esta ocasión Oppo ha lanzado un nuevo dispositivo que llega con una ficha técnica muy interesante, y un precio moderado, si tenemos en cuenta la carestía general a la que nos enfrentamos en los últimos meses. Vamos a repasar todas sus características y el precio con el que llega a nuestro país, ahora que se comercializa oficialmente.

Características del Oppo A98 5G

Este teléfono llega a España con un precio de 399 euros de partida, para las 8GB de memoria RAM y los 256GB de almacenamiento con los que cuenta. Además viene con los auriculares Oppo Enco Buds2 totalmente gratis.

Ficha técnica del OPPO A77 DIMENSIONES Y PESO 165,6 mm x 76,1 x 8,2 mm 182 g PANTALLA 6,72 pulgadas Resolución Full HD+ PROCESADOR Snapdragon 695 5G MEMORIA INTERNA 256 GB MEMORIA RAM 8 GB BATERÍA 5.000mAh Carga rápida de 67W CÁMARA TRASERA 64 MP 2 MP profundidad 2 MP macro CÁMARA DELANTERA 32 MP CONECTIVIDAD Wi-Fi Dual Bluetooth 5.1 NFC Conector USB tipo C SOFTWARE Android 13 ColorOS 13 PRECIO 399 euros al cambio

Se pondrá a la venta el próximo jueves 1 de junio, que será cuando se pueda comenzar a adquirir en los establecimientos habituales en los dispositivos de Oppo. Llega en dos colores, el azul Dreamy blue y el negro Cool black. Por tanto, por precio se acerca más a la gama media más premium, vamos a ver si ocurre lo mismo con sus especificaciones.

El Oppo A98 5G | Oppo

Características del Oppo A98 5G

Este teléfono llega con unas especificaciones muy interesante, aunque no podemos definirlo exactamente como un móvil de gama media premium, ya que hay algunos aspectos donde es claramente mejorable. Partiendo de su procesador Snapdragon 695 5G, que, aunque ofrece esta conectividad, no es un procesador tan potente como cabría de esperar. Pero igualmente es un chip que nos permite disfrutar de un móvil que se moverá de manera fluida en prácticamente con cualquier tarea que le encarguemos.

El Oppo A98 5G | Oppo

Un móvil que llega con una pantalla bastante grande, de 6.72 pulgadas, que además presume de tasa de refresco de 120Hz, así como una resolución Full HD+. Un móvil que no se queda aquí, ya que llega con una cámara de fotos bastante interesante, con tres sensores traseros. Estos son un sensor principal de 64 megapíxeles, así como uno de profundidad de 2 megapíxeles y una micro lente de 2 megapíxeles. Incluso delante tenemos una cámara selfie realmente interesante la que estrene, con un sensor de 32 megapíxeles que es capaz de grabar vídeo con una resolución Full HD.

La batería no se queda atrás, y no por su capacidad, que es de 5000mAh, una cifra bastante estándar. Sino que es la carga rápida de 67W la que realmente le confiere características dignas de la gama alta, pudiendo cargar por completo la batería en apenas 35 minutos. Sin duda un móvil que no va a pasar desapercibido, con versiones que ofrecen hasta 12GB de memoria RAM y nada menos que 1TB de almacenamiento, algo que no hemos visto en ningún otro gama media.

Este teléfono destaca también por un diseño que desde luego entra por los ojos, ya que su módulo de cámara doble ovalado le da sin duda un toque de lo más moderno y fresco. Y eso unido a los diferentes colores nos transmite la sensación de tener un teléfono mucho más caro entre las manos.