El OnePlus Ace es oficial y viene con una carga rápida de récord

Ya lo conocimos hace unos días casi al completo, gracias a las importantes filtraciones que hemos conocido de él en los últimos tiempos. Ahora este nuevo OnePlus Ace es oficial, y se estrena con algunas características de mucho nivel, sobre todo la carga rápida, que es tan potente como la del Realme GT Neo 3 que se presentó hace unas semanas. Es básicamente un móvil de gama media premium que cuenta con esta carga como su principal atractivo, ya que actualmente solo dos móviles lo ofrecen en este momento en el mercado. Vamos a conocer todas las características de este nuevo modelo.

Así es este nuevo Ace

OnePlus lanza un nuevo modelo para su gama media que nos ofrece unas características dignas de la alta gama en algunas facetas. Es el caso del rendimiento, ya que cuenta con el nuevo procesador de MediaTek, el Dimensity 8100, y que es el segundo más potente de la firma china, por lo que ofrece un rendimiento de auténtica gama alta. Además, llega con hasta 512GB de almacenamiento interno, junto a versiones de 128GB o 256GB, así como con versiones de 8GB o 12GB de memoria RAM LPDDR5.

OnePlus Ace | OnePlus

La pantalla también tiene buenas especificaciones, no solo porque es grande con un tamaño de 6.7 pulgadas, sino porque además cuenta con tecnología OLED y ofrecer una tasa de refresco variable de 120Hz. Además, es compatible con HDR10+, por lo que vamos a disfrutar de un gran colorido en el panel, y de Corning Gorilla Glass 5 para protegerlo de los arañazos. No es un móvil que destaque por la cámara, ya que esta es de tres sensores, y no son precisamente los más avanzados. El principal es de 50 megapíxeles, y el ultra gran angular es de 8 megapíxeles, mientras que hay un macro de 2 megapíxeles.

OnePlus Ace | OnePlus

Delante la cámara de los selfies es de 16 megapíxeles, por lo que tampoco destaca especialmente. Pero lo que sí que es inigualable en este teléfono, solo por otro modelo en el mercado, es su carga rápida. Porque su batería de 4500mAh cuenta con una carga rápida de nada menos que 150W, lo que quiere decir que se puede cargar al completo en tan solo 17 minutos, algo sencillamente espectacular. Además, disfruta de carga inalámbrica, que evidentemente no es tan rápida como la que hemos visto con cable.

Un móvil que además cuenta con altavoces estéreo, sonido de altar resolución, compatibilidad con Dolby Atmos y un conector USB tipo C. Incorpora un lector de huellas en su pantalla OLED, y además cuenta con una conectividad ultra rápida. Gracias al Wifi 6 con el que se estrena o Bluetooth 5.2. También hay NFC para pagar en establecimientos con él y se estrena con Android 12 bajo la capa ColorOS 12.1 en China, aunque en Europa seguirá siendo OxygenOS 12. Un móvil que de momento se ha presentado en el país asiático con un precio de partida de unos 360 euros al cambio para la versión de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Es de esperar que llegue a España en unas semanas para presumir de carga ultra rápida en nuestro mercado.