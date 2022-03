Nuevo Realme GT Neo3, el móvil con la carga rápida más veloz del planeta

Sabíamos que hoy era el día, y que precisamente la carga rápida iba a ser uno de los aspectos más destacados de este teléfono, porque iba a marca un nuevo techo en el mercado. Y no nos ha defraudado este teléfono, que por fin llega al mercado con unas características de lo más punteras, y sobre todo esa carga, la más veloz del mercado, que lleva el proceso de carga del teléfono a algo aún más cómo y sencillo. Vamos, cada vez estamos más cerca de la carga de batería instantánea en nuestros teléfonos.

El más rápido

Este nuevo terminal llega con una tecnología de carga sin precedentes, y es que si hasta ahora la carga más rápida que habíamos visto en el mercado era de 120W, vista en teléfonos de Xiaomi o Nubia, ahora este nuevo Realme GT Neo3 la lleva hasta los 150W, consiguiendo unos tiempos de carga que no había podido ofrecer ningún otro fabricante de móviles. Gracias a esta potencia de carga el nuevo terminal de los chinos es capaz de cargarse por completo en apenas 15 minutos, y aún más sorprendente, vamos a poder contar con el 50% de la batería en tan solo 5 minutos, algo al alcance solo de este teléfono.

Realme GT Neo3 | Realme

La realidad es que llegan dos modelos, que son exactamente iguales, pero con una potencia de carga distinta, el modelo estándar de este Realme GT Neo3 tiene una carga rápida de 80W, que también es muy destacable. Un móvil que estrena otras características inéditas, como el nuevo procesador MediaTek Dimensity 8100, que llega para ofrecer un rendimiento de alta gama más asequible. Tanto es así que el nuevo terminal de Realme supera los 800.000 puntos en el test de rendimiento de AnTuTu, lo que demuestra que es un móvil muy veloz también en rendimiento. Este cuenta con cuatro núcleos Cortex A78, así como otros cuatro CortexA55.

Realme GT Neo3 | Realme

La pantalla es otro de los aspectos destacados de este teléfono, ya que también cuenta con una característica que no podemos ver en ningún otro modelo. Se trata de una tasa de refresco táctil de 1.000Hz, lo que quiere decir que su pantalla es ultra sensible al contacto con nuestros dedos. Algo especialmente importante a la hora de jugar con ciertos juegos que demandan controles de precisión. Esta tiene un tamaño de 6.7 pulgadas, así como tecnología AMOLED, con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz, por lo que no se le puede pedir más.

La cámara de fotos tiene tres sensores, uno principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Por tanto, la cámara no es un aspecto especialmente destacable en este modelo, y cumple sin más. La cámara delantera es de 16 megapíxeles. Llega con conectividad Bluetooth, Wifi de doble banda, NFC para pagar en tiendas conector USB tipo C. Un detalle interesante, es que el lector de huellas integrado en la pantalla puede medir el ritmo cardiaco. Llega con un precio de partida de 285 euros para la versión estándar, con hasta 8GB de memoria RAM y hasta 256GB de almacenamiento interno. Mientras que el modelo con 150W de potencia de carga cuesta 370 euros al cambio, con versiones de hasta 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.