Ya es oficial, el Xiaomi 12 estrenará el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, ¿pero será el primero?

Llevábamos meses hablando del procesador Snapdragon 898, el que debería haber sido el sucesor del Snapdragon 888 que han montado los topes de gama de Android durante 2021. Y sí, este ya es oficial, pero no con el nombre que muchos habíamos pensado. Porque este año Qualcomm ha decidido nombrar a sus nuevos procesadores de una manera diferente, para que sean más sencillos de recordar por usuarios que no tienen por qué ser necesariamente especialistas en este tipo de cosas. Y este procesador por fin es oficial y conocemos todos sus detalles. Pero quizás no sea eso lo que más nos interese, sino en qué teléfonos va a estar disponible en un primer momento.

Se confirma para el Xiaomi 12

Esto es una mera formalidad, porque todos sabíamos que este teléfono contaría con este procesador de una manera o de otra, como la gran mayoría de terminales de alta gama Android. Pero la diferencia en este caso es que en el anuncio del nuevo procesador se ha confirmado que el Xoaomi 12 contará con este procesador, el que presuntamente será el más rápido entre los móviles Android del próximo año. Pero no va a ser el único, y puede que no sea el primero, como muchos habían aventurado. Porque si bien ha sido el primer confirmado con este procesador, no ha tardado mucho tiempo en aparecer otros modelos con este procesador confirmado.

Snapdragon 8 | Qualcomm

Es el caso del Motorola X30, el nuevo buque insignia de la firma que podría ser el primero en presentarse oficialmente con este procesador. De hecho, hoy hemos conocido que se presentará oficialmente la semana que viene, el 9 de diciembre, por lo que se convertiría en el primer móvil comercializado con este procesador, en lugar del Xiaomi, que todo indicaba que iba a protagonizar el estreno. Poco a poco se van adelantando estos eventos de presentación de móviles con el nuevo procesador, y mientras que el año pasado el Xiaomi 11 tuvo el honor de hacerlo en la última semana de diciembre, este año se adelanta casi otro mes más.

Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi

También hemos conocido las empresas que apostarán por este nuevo procesador, y que contarán con nuevos modelos con este procesador probablemente en el primer trimestre de 2021. Hasta ahora han confirmado fabricantes como Oppo, OnePlus, ZTE, Realme, Redmagic o la emergente iQOO, además de Xiaomi como hemos visto anteriormente. En estos días hemos visto algunos test de rendimiento donde el nuevo procesador ha superado fácilmente el millón de puntos de rendimiento. Una cifra que también ha alcanzado el procesador de alta gama de MediaTek, el Dimensity 9000, por lo que por primera vez veremos una lucha de igual a igual en rendimiento entre los dos fabricantes de procesadores.

Este nuevo procesador de Qualcomm salta al proceso de fabricación de 4nm, como en el caso de MediaTek, y deja atrás a los Apple A15 Bionic, que este año se han quedado en los 5nm, y podrían tener difícil evolucionar a la siguiente generación en 2022 por la crisis de suministros, lo que podría igualar el rendimiento entre los iPhone y Android.