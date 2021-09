Una nuevo vídeo del iPhone 13 Pro Max confirma su nombre y otros detalles

En apenas una semana conoceremos los nuevos iPhone 13, y la expectación no puede ser mayor. Y es que como es habitual, todos los años los teléfonos de Apple acaparan las miradas, incluso cuando sabemos que no van a ofrecernos demasiadas novedades. En esta ocasión va a ocurrir lo mismo, y a pesar de que sabemos que no van a ser precisamente una revolución, la realidad es que muchos esperan con ganas el anuncio de la keynote, que debería celebrarse el próximo martes 14 de septiembre. Ahora un vídeo nos muestra una de las carcasas del iPhone 13 Pro Max, que nos confirma una de sus grandes incógnitas, su precio.

Sí, serán los nuevos iPhone 13

Se había especulado mucho con el nombre que tendría el nuevo teléfono de la firma californiana, y es que precisamente por las pocas novedades que ofrecerá, se había contemplado la posibilidad de que estos teléfonos se denominaran iPhone 12s, como ya hemos visto en otras generaciones que no suponían un gran cambio en la gama.

Pero ahora un vídeo nos confirma que finalmente serán los iPhone 13. Y es que en este caso se puede ver en el vídeo a decenas de carcasas de los nuevos teléfonos de Apple, según las que se ven en este, sería el iPhone 13 Pro Max, el modelo más avanzado que lanzará la marca durante el evento de la próxima semana.

Un iPhone 12 | Photo by Mark Chan on Unsplash

En el vídeo se puede ver el nombre sobre la propia carcasa, en el plástico que la protege. Y por otro lado podemos confirmar otra de las características que se habían dejado ver ya en otras imágenes y vídeos. Hablamos de la cámara de fotos, que será más grande que la actual, y no solo en resolución, sino también en tamaño. Ya que el módulo de cámara ahora ocupará más un espacio más grande, llegando a superar el meridiano de la carcasa horizontalmente. Por tanto, se confirma también que una de las grandes novedades del iPhone 13 Pro Max descansará sobre la cámara de fotos.

iPhone 12 | Foto de Martin Sanchez en Pexels

Lógicamente este vídeo podría no ser legítimo, pero tiene bastante sentido que las carcasas de estos teléfonos ya se amontonen en los almacenes antes de presentarse los teléfonos. Junto con los iPhone 13 se espera que Apple presente también a los nuevos Apple Watch Series 7, unos relojes que podrían venderse más adelante, ya que parece haber serios problemas a la hora de fabricar el teléfono, sobre todo relacionados con su pantalla, que será más grande que la actual. Sobre los iPhone 13 se esperan diferentes mejoras, pero no una revolución.

Como por ejemplo una pantalla con un notch más pequeño, con tecnología LPTO, y una tasa de refresco de 120Hz, que los igualará a los móviles Android. Así como una cámara gran angular mejor en los modelos Pro. No esperemos una pantalla con Touch ID integrado, o al menos en el lateral, en el botón de encendido. Ahora solo nos queda espera al anuncio por parte de Apple de la keynote, que podría producirse perfectamente mañana, para poder celebrar la keynote la semana que viene.