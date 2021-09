El nuevo Apple Watch llegará junto a los iPhone 13, aunque se venderá más tarde

Estamos a las puertas de la keynote de Apple más esperada del año. No nos extrañaría que se anunciara mañana, para celebrarse la semana que viene, concretamente el martes. En ella se esperan sobre todo los nuevos iPhone 13, la nueva gama de móviles de Apple, que como siempre son de los más esperados por los usuarios. Pero junto a estos teléfonos podemos esperar numerosas novedades de la marca, además de peso. La más importante será la llegada de la nueva generación de los Apple Watch. Será la séptima, y parece que finalmente se presentarán en el mismo evento. Pero parece que su puesta a la venta no será precisamente a la vez.

Lo conoceremos la semana que viene, y lo compraremos más tarde

Y es que parece que este año son los Apple Watch los que van a sufrir los problemas de abastecimiento de los iPhone el pasado año, que como recordaréis se presentaron más tarde, el mes de octubre, precisamente por los problemas generados por la pandemia en el suministro de componentes. Algo que parece se repetirá con el Apple Watch, pero no tanto por esta falta de suministro, sino más bien por los importantes cambios que van a acometer los de Cupertino en los Apple Watch Series 7 respecto de sus predecesores. Una vez más ha sido uno de los analistas más cercanos a la marca, Mark Gurman de Bloomberg, quien ha lanzado otra predicción.

Esfera del Apple Watch | Pixabay

En este caso ha desvelado que Apple se enfrenta a problemas en la producción de sus nuevos relojes. Tanto que, aunque se presentará junto a los iPhone 13, será más adelante cuando se pongan a la venta. Y todo este viene provocado por los importantes cambios que acometerá Apple en esre reloj. Sobre todo, en su pantalla, que será más grande, y abarcará hasta un 16% más de píxeles. De hecho, el modelo más grande de este nuevo Apple Watch Series 7 contará con una pantalla de 1,9 pulgadas. Por tanto, sus cajas ahora serán de 41 y 45 milímetros respectivamente. El diseño será también más delgado y plano, parecido al de los iPhone, y contará con un nuevo procesador que ofrecerá un mejor rendimiento.

Apple Watch blanco | Pixabay

Es precisamente la pantalla la que está dando más problemas en la producción del nuevo reloj, y lo que está provocando que el reloj no esté a punto para ponerse a la venta a la vez que los iPhone 13 que se presentarán con ellos. Así que lo más probable es que se presenten la semana que viene, y que se pongan a la venta más tarde, cuando se hayan resuelto los problemas de producción. Algo que podría ocurrir en unas semanas, quizás durante el mes de octubre. No creemos que Apple se arriesgue a presentarlo a falta de meses para su puesta a la venta, no es lo habitual. Aunque no sería la primera vez, incluso, de que algún producto presentado nunca llegue a materializarse y ponerse a la venta. Veremos qué ocurre finalmente, pero todo apunta a que lo conoceremos oficialmente en algo más de una semana.