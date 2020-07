El nuevo Samsung Galaxy A01 Core es el más barato de la marca, cuesta menos de 70€

La firma coreana Samsung es más conocida por ser el principal fabricante de móviles del mundo, siendo una marca principalmente de teléfonos Premium. Pero Samsung en el último año ha hecho un gran esfuerzo por ser más competitivo que nunca en el disputado rango de los móviles de bajo coste y la gama media más asequible donde hay una gran competencia China. El último exponente de los móviles baratos de Samsung es el nuevo Galaxy A01, un teléfono que confía en Android Go para ofrecernos el precio más bajo dentro de la gama de la marca. Un teléfono que no sabemos si llegará a Europa, pero a un precio tan bajo sin duda sería un gran reclamo para muchos usuarios.

Características del Samsung Galaxy A01 Core

Estamos sin duda ante uno de los teléfonos más interesantes que ha lanzado Samsung, sobre todo por su precio tan ajustado. De momento se ha lanzado en Indonesia, donde los móviles de características humildes son bastante populares, tanto es así que aquellos que cuentan con Android Go, o los móviles básicos con KaiOS tienen cierto peso en su mercado. En este caso estamos ante un terminal que tiene un tamaño bastante compacto, mucho más de lo que acostumbran a ofrecer hoy en día los teléfonos inteligentes. Porque estamos hablando de que cuenta con una pantalla de 5.3 pulgadas con una resolución HD+.

Samsung Galaxy A01 Core | Samsung

Esta tiene bordes en la parte superior e inferior, y no hay notch o formas similares. En este teléfono el rendimiento es bastante limitado, si tenemos en cuenta que cuenta con un procesador de cuatro núcleos con una velocidad de 1.5GHz, aunque se compensa con unas características que son muy sencillas de manejar, no necesitando un gran rendimiento. De hecho solo le acompañan 1GB de memoria RAM, suficiente para mover un sistema operativo especializado en móviles de características limitadas como este y que no necesita grandes recursos. El almacenamiento interno es de 16GB o 32GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 512GB.

Samsung Galaxy A01 Core | Samsung

En cuanto a cámaras, también tenemos una configuración muy tradicional, con un solo sensor en la parte trasera de 8 megapíxeles y auto enfoque. Delante la cámara es de 5 megapíxeles, por lo que podemos esperar un rendimiento en este aspecto digno, y nada más. La batería no es demasiado grande, si tenemos en cuenta que cada vez es más habitual ver baterías de 4000mAh o 5000mAh, pero estamos hablando de un teléfono más compacto, por lo que se entiende un tamaño de 3000mAh como adecuado.

Llega con Wifi b/g/n, bluetooth 5.0, GPS, conector minijack, sensor de proximidad o acelerómetro. Mide 141.7x67.5x8.6mm y pesa 150 gramos. Lo más interesante de todo es que llega con Android Go, aunque no sabemos exactamente la versión. El precio, el más bajo que encontraremos en un móvil de Samsung, de solo 64 euros al cambio, lo que es un precio irrisorio para estar hablando de un terminal de la firma coreana. Un móvil que no sabemos si llegará a España, pero podría hacerlo perfectamente, como otros Android Go que hemos visto en nuestras tiendas, como los de Xiaomi, Alcatel o Nokia.