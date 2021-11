Nuevo Realme Q3T, con pantalla de 144Hz y un precio agresivo

La verdad que hay fabricantes que no dejan de sorprendernos, por la capacidad que tienen de ofrecer terminales a precios ajustados con algunas características muy por encima de su gama. Es el caso de este nuevo Realme Q3T que hemos conocido, y que de momento parece que está destinado al mercado chino, pero no por ello deja de ser un teléfono sorprendente desde luego. Y es que no habíamos visto hasta ahora a un móvil con una tasa de refresco tan espectacular por un precio tan bajo, sin duda es lo que más nos ha sorprendido de este móvil. Y es que como vais a comprobar, es un móvil fuera de lo común en la gama media.

Características del Realme Q3T

Como decimos, lo que más nos sorprende de este teléfono es que cuente con una pantalla como esta, no por su tamaño de 6.6 pulgadas, con orificio en la esquina, o su resolución Full HD+. Sino porque además nos ofrece nada menos que 144Hz, algo que es incluso raro de ver en móviles de alta gama o busques insignia de más de mil euros. Por lo que se trata de una funcionalidad única desde luego que diferencia a este teléfono de toda su competencia y por mucha diferencia.

Realme Q3T | Realme

Es un terminal que cuenta con conectividad 5G, gracias a su procesador Snapdragon 778G, que además nos ofrece un rendimiento muy solvente, casi al nivel de un gama alta. A este le acompañan una memoria RAM de 8GB, así como un almacenamiento interno de 256GB, lo que también es una cifra lejos del alcance de la mayoría de móviles de gama media. En el apartado de la cámara de fotos no puede presumir tanto, ya que la configuración es bastante común en la gama media. Con un sensor principal de 48 megapíxeles, y acompañado por un sensor macro de 2 megapíxeles, así como uno de profundidad de 2 megapíxeles.

Delante la cámara de fotos para hacer selfis es de 16 megapíxeles, por lo que las fotos tendrán una calidad bastante razonable teniendo en cuenta esta resolución. En el apartado de la batería es un teléfono que ofrece muy buenas especificaciones. Y no solo porque esta tenga una capacidad grande, de 5000mAh, sino porque además se puede cargar muy rápido gracias a una carga rápida de 30W. Con ella el móvil puede cargarse al completo en apenas una hora, lo que es un tiempo bastante corto para lo que acostumbran otros teléfonos, sobre todo con un tamaño de batería tan grande. La conectividad nos ofrece Wifi dual, así como Bluetooth 5.1, un conector USB tipo C o ranura para dos tarjetas SIM.

Viene con Android 11 como sistema operativo, por debajo de la capa de personalización Realme Ui 2.0. Es un teléfono con unas dimensiones bastante comunes, de 164.4 x 75.8 mm y con un grosor de 8.5mm. Su peso es de 199 gramos, quizás un poco pesado, pero no podemos pedir más en esta gama. Y más si tenemos en cuenta que su precio es de apenas 280 euros al cambio. No verás un móvil con esta pantalla a un precio semejante.