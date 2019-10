Hoy Motorola ha presentado en España varios móviles, pero el más importante sin duda ha sido el Moto G8 Plus, la nueva generación de su móvil de gama media más popular. Tanto el Motorola One Macro como el Moto E6 Play ya habían sido presentados previamente. Este Moto G8 Plus vuelve a representar lo mejor de Motorola en la gama media, en un dispositivo que mejora aún más las ya de por sí muchas virtudes del anterior Moto G7 Plus. Vamos a conocer todas esas funciones que hacen de él un móvil muy a tener en cuenta en la gama media.

Características del Motorola Moto G8 Plus

La gran novedad de esta nueva generación es sin duda su nueva cámara de fotos, esta llega con cuatro sensores para ofrecer la mejor fotografía posible en la gama media. Esta cámara cuenta con la tecnología Quad Pixel que hemos visto en móvil como el Moto One Vision, una tecnología que proporciona una mayor luminosidad y un excelente desempeño cuando hacemos fotografías nocturnas. La cámara cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles, con la tecnología Quad Pixel, está acompañado de sensores de 5 megapíxeles de profundidad, 4 megapíxeles ultra gran angular de 117 grados como la que monta el Motorola One Action, que además nos permite grabar en horizontal sosteniendo el teléfono de manera vertical y uno TOF.

Motorola Moto G8 Plus | Motorola

Su pantalla es de 6,3 pulgadas, contando con un notch en forma de gota de agua donde se aloja una cámara de fotos de 25 megapíxeles. La pantalla tiene una resolución Full HD+. El procesador con el que cuenta es el potente Snapdragon 665, uno de los más potentes de la gama media, y que ofrece un mayor rendimiento que su predecesor. La memoria RAM es de 4GB, mientras que el almacenamiento interno es de 64GB ampliables mediante tarjetas hasta las 512GB, por lo que en este apartado también está muy bien equipado.

Motorola Moto G8 Plus | Motorola

La batería estrena ahora una gran capacidad, con un 25% más, llegando hasta los 4000mAh, siendo además compatible con la carga rápida TurboPower de Motorola. La gran capacidad de la batería nos brinda ahora hasta 40 horas de uso ininterrumpido con un uso moderado, casi dos días sin el más mínimo esfuerzo. De hecho nos proporciona hasta 8 horas de energía en solo 15 minutos. Sus dimensiones son de 158.4 mm x 75.8 mm x 9.1 mm y pesa 179 gramos. Desde luego es una mejor importante respecto de su predecesor, sobre todo cuando lo comparamos en aspectos como la cámara, el rendimiento o la batería. El precio al que llega a España es de es de 269 euros, estará disponible desde el próximo mes de noviembre en colores azul cósmico degradado o rosa cristalino.