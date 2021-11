Nuevo Moto G51, un económico gama media con 5G y pantalla de 120Hz

La firma Motorola se encuentra más activa que nunca, con un buen número de móviles sobre todo de su gama media llegando a buen ritmo al mercado. En esta ocasión hablamos del nuevo Moto G51, uno de los teléfonos de gama media más interesantes del momento, sobre todo por lo que nos ofrece a un precio tan ajustado como el que vais a comprobar. Un teléfono que estrena un nuevo procesador inédito en el mercado y al que no le falta de nada a pesar de llegar a la gama media más económica.

Características del Moto G51

Desde luego el aspecto que más nos ha llamado la atención es el nuevo procesador que estrena este teléfono, que es el nuevo Snapdragon 480 Plus, que viene a ser algo así como el Snapdragon 888 Plus dentro de la gama 400, o lo que es lo mismo, un procesador que ofrece un Plus de velocidad respecto del modelo original, lo que nos garantiza un funcionamiento más fluido y rápido respecto de su predecesor. Además, este procesador ofrece conectividad 5G, por lo que a pesar de ser un móvil de gama media barato incluye también esta conexión a redes móviles, cada vez más importante.

Moto G51 | Motorola

Pero es un móvil que destaca en otros muchos aspectos, como en su pantalla, ya que esta es muy grande, con un tamaño de 6.8 pulgadas. Cuenta con una resolución HD+, quizás algo limitada para ese gran tamaño de pantalla, pero destaca sobre todo también por su tasa de refresco de 120Hz, la más alta que podemos encontrar en un móvil de estas características. Además, la tasa de refresco táctil es de 240Hz, por lo que es perfecto para echarse una partida y disfrutar de un control rápido y sin lag alguno. Viene acompañado de 8GB de memoria RAM, así como de 128GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD.

La cámara de fotos es otor de los aspectos destacados de este móvil, que tiene además un diseño bastante atractivo, más actual que el de sus compañeros de gama. Viene con una cámara de fotos triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Un móvil que cuenta con Android 11 como sistema operativo, bajo la fina capa de personalización de la firma china. Tiene Wifi 5, así como Bluetooth 5.2, GPS, USB tipo C y un conector de auriculares de 3.5mm. Lo normal sería también que cuente con conectividad NFC, para poder pagar en establecimientos como si de una tarjeta bancaria se tratara.

Por tanto, estamos sin duda ante uno de los móviles de gama media de Motorola más completos en la actualidad. Y más aún si prestamos atención a su precio, que es muy ajustado. Ya que se ha puesto a la venta en China por solo 200 euros al cambio, algo muy ajustado para un móvil que presume de 5G, pantalla de 120Hz y cámara de 50 megapíxeles. Es de esperar que este modelo llegue a España próximamente, aunque no sabemos si con la misma denominación.