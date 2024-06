El nuevo HTC U24 Pro no es el móvil de alta gama que esperabas

Hace seis o siete años HTC todavía era una de las empresas más importantes en el mundo de la telefonía móvil. Durante muchos años sus teléfonos fueron de los más vendidos del mercado, y se codeaba junto a Apple, Samsung o Huawei en los primeros puestos de ventas. Pero una nefasta estrategia termino por llevarla a la irrelevancia, aunque en otros terrenos, como el de la realidad virtual, se ha convertido en un fabricante de referencia. Ahora solo conocemos teléfonos de este fabricante de vez en cuando, cada varios meses, y hoy precisamente conocemos un nuevo modelo.

Ficha técnica del HTC U24 Pro

A veces las denominaciones de los productos no son todo lo claras que nos gustaría, y este es uno de esos casos, ya que estamos ante un móvil con apellido Pro, y con la mítica U de HTC delante, que siempre se había asociado a móviles topes de gama. Y no, ni mucho menos es uno de estos teléfonos. En este caso hablamos de un terminal de gama media con una buena ficha técnica sin más, y que no transmite nada en especial, pero es un HTC, al fin y al cabo.

Este nuevo teléfono lleva con una pantalla bastante grande, de 6.8 pulgadas, con una resolución Full HD+, y una tecnología OLED, que sin duda es de lo mejor que nos ofrece. Además, la tasa de refresco de 120Hz redondea este apartado, que desde luego es de lo más destacado que tiene. Además, está protegida por el cristal Corning Gorilla Glass Victus, en este caso sí es una característica propia de los móviles de alta gama.

Viene con un potente procesador de gama media, el más rápido de este segmento, un Snapdragon 7 Gen 3, que está acompañado de una memoria RAM de 12GB, está muy bien, y un almacenamiento interno de 256GB o 512GB, por lo que es un teléfono que en este aspecto va a ir bastante sobrado desde luego. Recordemos que el almacenamiento es expandible mediante tarjetas microSD.

La cámara de fotos de este teléfono es bastante completa, también destaca por encima de la media en el segmento. Viene con tres sensores, el principal con 50 megapíxeles, mientras que el secundario tiene una resolución de 8 megapíxeles y es ultra gran angular, mientras que hay un telefoto de 50 megapíxeles, una resolución muy alta, con un zoom de 2x. Delante la cámara de fotos tiene una resolución también por encima de lo habitual, con 50 megapíxeles.

La batería de este nuevo teléfono tiene una capacidad de 4600mAh, y presume de una carga bastante rápida, de 60W, que podría completar la carga entre los 35 y 40 minutos al 100%. También ofrece carga inalámbrica de 15W e inversa. Es un móvil un tanto pesado, con un peso de casi 200 gramos. Un terminal que cuenta con un diseño bastante clásico, con pantalla curva en sus bordes laterales y un módulo de cámara muy clásico. No es barato, de hecho, se estrena en Taiwan con un precio de unos 550 euros al cambio para la versión básica de 256GB, un móvil con un precio algo elevado, que llegará pronto a España, con un precio similar.