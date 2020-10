El nuevo HTC Desire 20+ llega con cámara cuádruple y batería de gran capacidad

HTC era hace cinco o seis años un fabricante tan importante como Samsung, Huawei o incluso Apple en el mercado de smartphones. Sus ventas de móviles se contaban por decenas de millones y era uno de esos fabricantes que innovaba en los aspectos más importantes del terminal. Pero poco a poco la marca dejó de ir por delante en la innovación para colocarse a la cola de los cambios, tanto estéticos como técnicos. Algo que ha terminado por convertir la actividad de la marca en algo residual. Tanto que los últimos móviles que ha lanzado han sido de gama media y solo se han vendido en su país natal, Taiwan, algo que podría pasar con el nuevo móvil que se ha puesto a la venta, como este nuevo móvil de la marca.

Características del nuevo HTC Desire 20+

Al menos hay que reconocer que el nuevo teléfono de la marca tiene un diseño bastante trabajado, con un aspecto moderadamente original si lo comparamos con otros terminales. Un teléfono que llega con una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución HD+, por lo que se queda en una densidad de píxeles más propia de los móviles de gama media baratos. El procesador con el que cuenta es el Snapdragon 720G, uno de los más potentes de la gama media y que desde luego ofrecerá un rendimiento más que suficiente para todos los usuarios. Además está acompañado de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjetas microSD.

La cámara de fotos cuenta con cuatro sensores, de 48 megapíxeles el principal, que está acompañado de uno de 5 megapíxeles ultra gran angular, así como de 2 megapíxeles macro y 5 megapíxeles de profundidad. Delante la cámara de fotos se encuentra dentro de un notch en forma de gota de agua, con un sensor de 16 megapíxeles. La batería está a la altura, con una batería de 5000mAh, una gran capacidad. Además es compatible con carga rápida Quick Charge 4.0. Un teléfono que llega con Wifi ac, Bluetooth 5.0, minijack de 3.5mm para auriculares y NFC para poder hacer pagos móviles.

Un teléfono que llega con un clásico lector de huellas trasero. Estamos hablando de un teléfono que tiene un precio de 250 euros al cambio, que puede parecer económico, pero si analizamos algunas de las características desde luego no lo parece. Sobre todo porque hay algunos aspectos, como el de la resolución HD+ de pantalla, que son más propios de móviles de entre los 100 y 150 euros. Este es un aspecto que lleva arrastrando HTC desde hace mucho tiempo, que ofrece móviles con precios demasiado elevados para las características que tienen. Un terminal que es no es de esperar que llegue a España, y ningún país occidental, aunque no es descartable. Lo que está claro es que tímidamente la marca vuelve al mercado, aunque todavía queda mucho por delante para volver tan siquiera a ser un fabricante mínimamente relevante.