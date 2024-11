Nuevas informaciones del iPhone SE 4 confirman su fecha de lanzamiento

A pesar de que los iPhone 17 serán los móviles más importantes de Apple en 2025, la realidad es que hay otro móvil que podría eclipsarlos en la primera mitad del año, el futuro iPhone SE 4. El nuevo teléfono llega con un gran halo de expectación a su alrededor, ya que va ser la generación más revolucionaria en la historia de este terminal. Y es que este modelo llegaría con algunas mejoras espectaculares, convirtiéndose en un teléfono totalmente diferente. Pues bien, aunque ya habíamos conocido estimaciones sobre su fecha de presentación, ahora conocemos otras nuevas que lo confirman.

Llegará en primavera

Parece que estamos muy cerca de conocer al esperado iPhone SE 4, y es que las nuevas informaciones de un analista de Barclays apuntan en esa dirección. Y es que, en su viaje a Asia, donde se ha reunido con distintos actores de la industria tecnológica y de la cadena de suministro, han podido sacar unas conclusiones clave para entender cuándo vamos a conocer al nuevo iPhone SE 4. Y es que las conclusiones a las que ha llegado sobre esta visita, es que ha podido confirmar que el iPhone SE de cuarta generación con el primer módem 5G diseñado por Apple se lanzará a finales del primer trimestre del año, por lo que se confirma que será a finales de marzo cuando se vestirá de largo.

Así que todo apunta ya a esta fecha, que por otro lado tiene sentido ya que será cuando se cumplan dos años del lanzamiento de la anterior generación. Un teléfono que se estrenará con muchísimas novedades y supondrá un antes y un después en la historia de esta gama de iPhone asequibles. Y es que este modelo contará con un diseño completamente diferente, dejando atrás el clásico aspecto de iPhone con pantalla de 4,7 pulgadas y Touch ID, a adoptar el diseño del los iPhone X en adelante.

Eso implica una pantalla con notch, donde se alojará el Face ID, y por tanto se dejará de lado al Touch ID clásico. Y no será lo único, ya que la potencia de este móvil será más que suficiente, incluso para poder ejecutar Apple Intelligence, la IA de Apple que solo va a llegar a los iPhone 16 y algunos modelos de iPhone 15. Y es que va a ser un móvil muy diferente a sus predecesores, hasta el punto de que será el primer móvil de Apple en contar con un módem 5G desarrollado por la propia compañía californiana.

Se conocemos muchos detalles, pero no sabemos nada de lo más importante, lo que hará de este teléfono un súper ventas o no, como es su precio. Algunos de sus predecesores llegaron a precios muy ajustados, de entre 400 y 500 euros, pero mucho nos tememos que no sea el caso de este modelo. Lo más probable es que con todas las mejoras que va a incluir, su precio podría dispararse a los 700 u 800 euros. Saldremos de dudas el próximo mes de marzo.