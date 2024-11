¿Hasta qué punto va a ser delgado el esperado iPhone 17 Air?

Desde luego las informaciones alrededor de este esperado iPhone 17 Air no pueden ser más confusas y contradictorias. Y es que a lo largo de las últimas semanas hemos conocido los dos extremos de este terminal. Por un lado, hace unos días nos hacíamos eco de unas informaciones que apuntaban a que este teléfono al final no sería tan delgado como se esperaba, por los problemas de Apple para poder encajar en su fino cuerpo una batería a la altura, y ahora todo lo contrario, apuntan a que este será el iPhone más delgado de la historia. Desde luego son informaciones que tenemos que tomar con muchísima cautela, porque es evidente que de momento no están ni mucho menos consolidadas.

Sería el iPhone más delgado que hayamos conocido

Si, todo lo contrario de lo que escuchamos hace unos días, y las informaciones provienen de un analista con muy buena reputación alrededor de los dispositivos de Apple, como es Jeff Pu. Este ahora ha hablado acerca del esperado iPhone 17 Air, para asegurar que será un móvil muy delgado, hasta el punto de que su perfil sería de tan solo 6mm, algo inédito en la historia de los iPhone, y que sin duda le daría sentido a la denominación de Air, que obviamente hace referencia a que es un dispositivo ligero y delgado.

Y es que este grosor sería realmente delgado, porque si nos fijamos en los anteriores teléfonos de la marca, el más fino en su perfil hasta la fecha había sido el iPhone 6, que tenía un grosor de 6,9mm, estamos hablando prácticamente de una diferencia de casi 1mm, y eso en un teléfono es mucho. Pero si además lo comparamos con el actual iPhone 16 Plus, modelo al que sustituiría en la gama, la diferencia es aún mayor. Ya que el modelo actual tiene un grosor de 7,8mm, por lo que estaríamos hablando de prácticamente 2mm de diferencia entre ambos teléfonos, eso es mucho cuando hablamos de grosor.

Así que estas informaciones apuntan a lo que ya habíamos venido conociendo de este teléfono, que será muy delgado, aunque no esperábamos que fuera el más fino de la historia de los iPhone. No obstante, como decimos, hay que tomar con precaución estas informaciones, ya que les debemos dar el mismo peso que las que hace unos días nos decían que Apple estaba teniendo problemas para poder alcanzar ese grosor, debido sobre todo a las dificultades para adaptar la batería a este tamaño tan reducido.

Lo que parece que no va a cambiar es que el iPhone 17 Plus no llegará finalmente al mercado, y se sustituirá por una variante con el diseño y su delgadez como puntos fuertes. Algo que tiene sentido, ya que Samsung va a hacer lo mismo el próximo mes de enero, con el nuevo Samsung Galaxy S25 Slim, que también se rumorea desde hace varias semanas, ¿una coincidencia o una verdadera tendencia en el mercado de smartphones de 2025?