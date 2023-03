Una nueva filtración muestra la pantalla de los iPhone 15

El próximo mes de septiembre se presentarán los nuevos iPhone 15, unos teléfonos que una vez más acapararán toda la atención del sector, y que destacarán por ofrecer lo más avanzado de este. Y tal como hemos visto en las últimas semanas, a nivel de pantalla los cuatro modelos que lleguen al mercado nos ofrecerán ciertas novedades de lo más interesantes. Y eso es precisamente lo que nos estarían mostrando las imágenes que hemos conocido ahora, y que nos muestran unos elementos clave de estos teléfonos, como son su panel frontal, encargado de proteger a la pantalla de estos terminales.

Así sería la pantalla de los iPhone 15

En este caso se ha filtrado una imagen que nos muestra el panel de pantalla de los iPhone 15, 15 Pro y 15 Pro Max. En todos los casos, tal y como habían avanzado ya varios rumores, tendrá una isla dinámica, por lo que el modelo estándar también contará con ella. Recordemos que los iPhone 14 estándar no han contado con esta isla dinámica todavía. En ella tendremos integrados tanto el Face ID como la cámara delantera. Esto quiere decir que los iPhone 14 estándar dejarán atrás por fin la ceja, ese notch tan grande con el que vienen contando desde los tiempos del iPhone X.

En el caso de los modelos Pro, estos paneles tendrían bordes más curvados, con un bisel de 2.5D, por lo que tendrán un aspecto mucho más agradable. Por otro lado, los bordes se reducen, serán un 0,5mm más estrechos, por lo que tendremos más espacio para la propia pantalla. Todo esto va en consonancia con lo que ya se había filtrado sobre estos modelos hacer unas semanas. En el caso de los iPhone 15 estándar, estos tendrían los mismos paneles que actualmente llevan los iPhone 14 Pro, así que de alguna manera los reciclarían.

Algo lógico, porque los que realmente deben innovar y justificar su alto precio deben ser los iPhone 15 Pro, que son los que llegarían además con otras mejoras importantes, más allá de la propia pantalla. Ya que además de los Apple A16 Bionic, tendríamos también nueva cámara de fotos, en este caso con un sensor principal de 48 megapíxeles, pero con un nuevo sensor de periscopio. Este permitirá contar con mejor zoom a la vez que se reduce la propia barriga de la pantalla, que sería algo más delgada que la del modelo actual. Así que desde luego todo apunta a unos iPhone 15 Pro que destacarán por muchas características, incluyendo la pantalla.

Pero no será menos en el caso de los modelos estándar, que si bien este año han sido decepcionantes al no haber mejorado prácticamente nada respecto de sus predecesores, ahora nos encontraremos con que estrenarán nuevos procesadores, las pantallas con isla dinámica, algo que sin duda será más que suficiente para la mayoría de usuarios a la hora de decidirse por dar el salto a estos nuevos modelos. Y por supuesto, el conector USB tipo C será un cambio común a los cuatro modelos, y que supondrá un antes y un después en la historia del iPhone.