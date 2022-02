La nueva y esperada Blackberry se apaga de nuevo, ¿para siempre?

Hubo un tiempo en el que los teléfonos móviles no eran todo pantalla, ni mucho menos, y no porque sus bordes fueran muy gruesos, sino porque contaban con teclados físicos, que ocupaban gran parte de ellos. Los más populares fueron sin duda las Blackberrys, unos teléfonos móviles que se hicieron muy populares por su centro mensajería centralizado, que se convirtió prácticamente en un estándar de comunicación segura para miles de empresas en todo el mundo. Blackberry ha estado yendo y viniendo la última década, con varias resurrecciones, que no han dado nunca frutos. Algo que ahora se traduce en el fin definitivo de la marca y sus distintas encarnaciones, como se confirma de nuevo ahora.

Nuevo proyecto que acaba en fiasco

Eso es lo que hemos conocido ahora, que el último proyecto por revivir a la legendaria marca, o, mejor dicho, a sus dispositivos con teclado físico, acaba de tirar la toalla. Una vez más, otra empresa había obtenido las licencias para poder fabricar un dispositivo bajo la marca Blackberry, y prometía darle una nueva vida a la marca, pero nada más lejos de la realidad. Tras la etapa de la firma china TCL, que había lanzado varios modelos bajo la marca Blackberry en los últimos años, otro startup, la firma OnwardMobility, había cogido el testigo para lanzar una nueva generación de estos teléfonos con teclado.

Blackberry Keyone | Blackberry

Ahora hemos conocido gracias a un medio especializado en el ecosistema de BlackBerry, que el proyecto para crear una nueva Blackberry se habría cancelado. Esto quiere decir que la última esperanza de ver un nuevo smartphone con teclado físico se habría ido al traste definitivamente. Y es que por estas informaciones y otras que se han conocido en paralelo, parece que Blackberry habría desistido de conceder la licencia sobre su marca a onwardMobility. Lo que no quiere decir que el dispositivo que se iba a lanzar no vaya a llegar al mercado, sino que podría hacerlo sin la marca y el logo de Blackberry de por medio.

Esto quiere decir que el enésimo intento por revivir a Blackberry parece que no tendrá lugar, y que todo apunta a que cada vez va a ser más difícil, por no decir imposible, ver un regreso, al menos exitoso, de la marca al mercado de smartphones. Además, hace unas semanas conocíamos que el mítico sistema operativo Blackberry OS dejaría de estar operativo a comienzos de este 2022, lo que supone un clavo más en el ataúd empresarial en el que se ha convertido esta empresa y todo su entorno. La realidad es que el negocio de Blackberry actualmente se basa en el software empresarial, donde todavía sigue teniendo una gran reputación.

Pero a nivel de hardware quizás lo mejor sería aceptar de una vez por todas que el tiempo de Blackberry tal y como la conocimos hace unos años, cuando reinaba junto a Nokia, ya pasó, y que este tipo de dispositivos ya no tienen cabida en el mercado, ya que la demanda es muy baja, por no decir que nula. Cuanto antes lo admitamos, menos decepciones nos llevaremos.