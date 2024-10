El Nothing 2a Plus estrena nuevo Glyph en Halloween para brillar en la oscuridad

Nothing ha presentado, justo para una de las noches más terroríficas del año, una nueva edición de su teléfono 2a Plus, el smartphone presentado hace unos meses, y que ahora llega con una nueva versión, que tiene como gran atractivo, no solo ese brillo nocturno, sino que es producto de los propios deseos de los seguidores de la marca, en un trabajo con la comunidad que ya está dando sus frutos. Un terminal que sin duda no va a pasar desapercibido, ni en Halloween ni en ningún otro momento del año.

Así es la nueva variante del Nothing 2a Plus

Esta nueva variante es básicamente el mismo teléfono que se presentaba recientemente, pero con un acabado muy diferente y que sobre todo le da un aspecto muy personal al teléfono. Y es que esta nueva versión cuenta con un Glyph de color verde fosforescente que se ilumina en la oscuridad para darle un aspecto que la verdad es muy apropiado para estas celebraciones en las que nos encontramos inmersos, sobre todo esta noche.

Pero por qué no, le da un aspecto a este teléfono bastante original. Y es que este diseño fosforescente es realmente llamativo. Recordemos que en otros modelos este Glyph tiene un color blanco, y en esta versión ese cambio de color es lo que le diferencia del resto de opciones en la gama de Nothing. Por lo demás este teléfono es exactamente igual a los otros 2a, y eso es una buena noticia, ya que este es sin duda uno de los móviles con una mejor relación de prestaciones y precio.

Recordemos que cuenta con una pantalla bastante grande, de 6,7 pulgadas, con una resolución Full HD+, 120Hz de tasa de refresco, y lo mejor de todo, un panel AMOLED. Es un móvil bastante potente, gracias al procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro, que aporta además conectividad 5G. Este viene en una sola versión, de 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.

Su cámara de fotos es dual, y cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles y uno ultra gran angular de otros 50 megapíxeles. Delante, el sensor para videollamadas también tiene la misma resolución de 50 megapíxeles. Por tanto, este es uno de los mejores apartados fotográficos de la gama media. En cuanto a la batería, esta tiene una capacidad de 5000mAh, con una potencia de carga de 50W.

Y en cuanto a conectividad llega con Wifi 6 de alta velocidad, Bluetooth 5.3, NFC para hacer pagos en establecimientos, y un conector USB tipo C. Además, el lector de huellas se encuentra en la pantalla, o, mejor dicho, debajo de ella.

Precio del Nothing 2a Plus

Esta nueva versión del teléfono, con ese acabado luminosos fosforescente tiene un precio de 429 euros. Un terminal que llega en color blanco y con ese Glyph luminoso que no disfrutaban el resto de modelos de color gris o negro, al menos con este tamaño tan grande. Obviamente no te llegará a casa antes de Halloween, pero puede ser un gran polo de atracción en cualquier fiesta.