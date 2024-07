La cámara del Nothing Phone (2a) Plus al descubierto, y pinta muy bien

La submarca de OnePlus tiene una cita programada con la prensa para mañana día 31 de julio. Y es que es la fecha en la que presentará al Nothing Phone (2a) Plus. Un teléfono de gama media con mucho que ofrecer.

Nothing es una experta en calentar motores, así que no ha dudado en activar la maquinaria del marketing ante el inminente lanzamiento. Y ya podemos confirmar el diseño del Nothing Phone (2a) Plus, además de la cámara que montará.

Ojo, que en este caso no hablamos de un rumor o una filtración, sino que ha sido la propia compañía la que ha revelado esta información a través de la cuenta oficial de Nothing en X (Twitter).

Así será el Nothing Phone (2a) Plus

Para empezar, el diseño del Nothing Phone (2a) Plus mantiene la esencia de modelos anteriores, con un aspecto muy semejante al modelo estándar y que mantiene ese lenguaje de diseño tan característico de la marca.

Además, los últimos rumores apuntan a que este Nothing Phone (2a) Plus contará con un procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro, uno de los SoCs más potentes del fabricante, con configuraciones de hasta 12 GB de memoria RAM.-

Por si no fuera suficiente, el Nothing Phone (2a) Plus contará con tecnología RAM Booster para ampliarla hasta 8 GB adicionales de forma virtual. Vamos, que rendimiento no te va a faltar precisamente.

¿Y qué pasa con el apartado fotográfico? Que como ha informado la propia compañía, el Nothing Phone (2a) Plus presumirá de una cámara a la altura de las expectativas. Para ello, el Nothing Phone (2a) Plus presumirá de una cámara triple de 50 MP que garantiza una calidad de fotos y vídeos a la altura de los más exigentes.

Así que estamos ante un gama entrada cuyo precio debería partir de los 349 euros y que promete un rendimiento a la altura de los más exigentes, y por mucho menos de lo que te imaginas. Aunque mañana por fin conoceremos todos los secretos de este Nothing Phone (2a) Plus.