El Nothing phone ya no tiene secretos, imágenes y ficha técnica completa

Llevamos ya varias semanas con el Nothing Phone en el centro de la actualidad de los smartphones. Y no es para menos, porque este lanzamiento va a aglutinar mucha atención en los próximos meses. Primero porque se trata del primer móvil de la empresa creada por el ex de OnePlus, Carl Pei, que fue uno de sus cofundadores. Y segundo, porque sabemos que se va a presentar dentro de muy poco, en apenas unas semanas, y la información que está apareciendo de él es cada vez más numerosa como vais a poder comprobar, con imágenes que detallan su llamativo diseño y la ficha técnica prácticamente sin secreto alguno.

Un diseño llamativo

Las imágenes que han aparecido las últimas horas sin duda nos han desvelado un diseño realmente sorprendente para este teléfono. Ya que no solo es transparente, en parte, sino que además cuenta con un sistema de iluminación LED en la parte trasera que sin duda va a ser del agrado de muchos usuarios que le piden a su móvil un aspecto más fresco. Parece que incluso se va a poder personalizar la experiencia de iluminación de estos LED, para que se iluminen siempre en base a nuestros gustos y necesidades. Vamos, que desde luego no va a ser un móvil que pase desapercibido en muchos casos.

Pero además se han visto filtraciones que nos muestran con pelos y señales la ficha técnica del nuevo Nothing Phone, haciéndonos ya una idea bastante cercana de todo lo que nos ofrecerá en su lanzamiento. Básicamernte el nuevo terminal será un gama media potente, aunque no podremos considerarlo como Premium. Contando con una pantalla OLED con tasa de refresco de 120Hz, que probablemente tenga una resolución Full HD+. Llegaría con el procesador Snapdragon 778G+, que es bastante potente y nos ofrece conectividad 5G. La cámara trasera será dual, de hecho nos recuerda bastante a la del iPhone X. Contará con OIS, el estabilizador de imagen, que sin duda es un detalle más propio de móviles de alta gama.

La carga será bastante completa, con una potencia de 45W, y una capacidad de entre los 4500 y 5000mAh, por lo que podría cargarse al completo en solo una hora. También será capaz de cargar de forma invertida a otros dispositivos. Además, tendría carga inalámbrica, como hemos visto en su llamativo diseño trasero. La conectividad nos ofrecerá NFC para poder pagar con el teléfono en una tienda, y habría versiones de 8GB o 12GB de memoria RAM.

Por último, llegaría con Android 12 como sistema operativo, probablemente bajo la capa Nothing, que debería ser bastante parecida a OxygenOS, la capa de los móviles OnePlus, por la que ha sido tan apreciado Carl Pei durante muchos años. Ahora bien, falta por saber lo más importante, el precio. Pero teniendo en cuenta sus características y el carácter premium de la marca, es de esperar que sea un terminal que se enfrente a otros como el futuro Google Pixel 6a, o el iPhone SE de 2022. Por lo que su precio podría moverse entre los 400 y 500 euros.