Imaginan el aspecto del primer plegable de Nothing y se ve genial

Nothing se ha convertido en una firma con mucha personalidad, y es que además de su buena relación de prestaciones y precio, la realidad es que su diseño es muy diferente al resto de sus competidores, sobre todo por ese Glyph que se ilumina en la parte posterior del dispositivo y que le da un aspecto de lo más festivo y divertido. Desde hace años los fans de la tecnología han imaginado como podrían verse sus dispositivos más deseados, y eso es precisamente lo que ha pasado con este dispositivo, un hipotético Nothing plegable, del que de momento no existen noticias sobre que vaya a convertirse en algo real. Pero lo que sí es realidad es que han imaginado cuál sería su aspecto, y no podía ser mejor.

Un aspecto muy atractivo

Y es que ha sido un diseñado industrial, llamado Sarang Sheth, quien ha compartido su visión de lo que debería ser el primer plegable de Nothing, eso sí, en formato Fold, o de libro, como también se les conoce. Este modelo contaría con un aspecto muy similar al de sus compañeros de gama, aunque en este caso contaría con dos pantallas, la plegable y una secundaria, como en los plegables de este formato de su competencia.

Este concepto se denomina Nothing Fold, nada original, por cierto, pero sin duda el aspecto que tiene es realmente atractivo, y se ha detenido en los detalles, porque cuenta con algunas características que nos parecen bastante atractivas e interesantes para el consumidor. En la parte trasera tenemos un diseño similar al de los Nothing 1 y 2, con un Glyph luminoso que cuenta prácticamente con la misma disposición y forma.

A este le acompaña una cámara triple, que nos recuerda en parte a la de los iPhone, pero que tiene un módulo triangular sin barriga. Una de las partes más sorprendentes de este concepto lo encontramos en uno de los aspectos clave de todo plegable, como es la bisagra. Esta siempre se ha intentado reducir al mínimo, para que su aspecto sea lo más estilizado posible. Y este diseñador lo que ha pensado para esta bisagra es la adopción de una pantalla donde poder ver determinadas notificaciones sencillas de texto.

Este diseñador no solo se ha limitado a recrear el aspecto del plegable, sino que también imagina sus especificaciones. De hecho, espera que cuente con un procesador MediaTek Dimensity 9400, el más potente de los chinos. Así como una memoria RAM de 16GB, y una batería de 5500mAh, la más grande en un plegable, además compatible con carga inalámbrica. Puestos a pedir, también espera una cámara selfie de 32 megapíxeles.

También parece dejar volar su imaginación cuando anticipa el precio de este Nothing Fold, que sería de unos 1000 euros al cambio, según sus deseos. Sea como fuere nos quedamos con el diseño, porque la verdad que es muy atractivo y funcional, y estamos seguros que sería un completo éxito de dar el paso a la firma fundada por Carl Pei.