Nothing Phone, el móvil de los ex de OnePlus se presentará en unas semanas

La firma china OnePlus se ha caracterizado durante años por ofrecer móviles de alta gama a precios asequibles. Una esencia que poco a poco fue perdiendo, hasta que hace más de dos años comenzó a hacer algo que prometieron que nunca harían tras el OnePlus X, lanzar móviles de gama media y de entrada. Esto llevó a uno de los cofundadores de la marca a emprender un nuevo proyecto lejos de OnePlus que recogiera la esencia de sus primeros modelos. Esa marca es Nothing, y hasta ahora ha lanzado unos auriculares de diseño muy personal. Ahora conocemos por fin cuándo presentará su primer teléfono móvil.

Ya hay fecha oficial

Pues bien, Carl Pei, el ex de OnePlus que comenzó esta nueva andadura, presentará oficialmente el nuevo Nothing Phone el próximo 12 de julio en China. No queda tan siquiera un mes, solo unas semanas para poder conocer la gran apuesta de esta marca para poder contar con cierta cuota de mercado en el segmento de los smartphones. Del teléfono conocemos poco hasta ahora, solo el aspecto que tendrá su capa de personalización, que han podido probar los usuarios de Android en los últimos meses gracias a un “Launcher” lanzado en la Play Store.

Con esto cualquiera puede tener una experiencia visual similar a la que tendrán los usuarios d estos nuevos móviles. Durante el pasado MWC de Barcelona se puedo ver a Carl Pei haciendo presentaciones a proveedores y potenciales clientes sobre lo que será su primer teléfono móvil. Pero a día de hoy no ha trascendido prácticamente nada acerca de este teléfono. De todas formas, de manera extra oficial hemos conocido una ficha técnica aproximada de este teléfono, que nos permite hacernos una idea de dónde se ubicará el terminal en su lanzamiento.

Nothing, formada por ex de OnePlus, presentaría su primer móvil en unas semanas | Behance

Tendría un tamaño bastante estándar, de 6.43 pulgadas, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 90Hz y tecnología de pantalla AMOLED con HDR10+. Por tanto, en este aspecto sería un móvil con una pantalla bastante estándar. Algo similar pasaría con el procesador Snapdragon 778G, un viejo conocido de la gama media que nos ofrece conectividad 5G y un rendimiento destacable. Le acompañarían 8GB de memoria RAM; así como 128GB de almacenamiento interno, entendemos que ampliable mediante tarjetas microSD.

La cámara de fotos tendría tres sensores traseros, el principal de 50 megapíxeles, y acompañado de un sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular y otro de 2 megapíxeles de profundidad. La batería tendría una capacidad de 4500mAh, así como carga inalámbrica, no se ha especificado nada sobre su carga rápida. Por último, se estrenaría con Android 12 basado en ese NothingOS, que será una suerte de OxygenOS, una capa poco espesa para el teléfono. Lógicamente son características rumoreadas, nada oficial, y no nos extrañaría ver mejoras en esa ficha técnica. De lo contrario este nuevo teléfono de Car Pei podría pasar completamente desapercibido. Se espera que su diseño sea uno de sus grandes atractivos, contando con un cuerpo totalmente transparente.