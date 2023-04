Google lanza la primera beta de Android 14, ¿en qué móvil puedes instalarla?

Tenemos a la vuelta de la esquina, a menos de un mes, una nueva edición del Google I/O, que es la conferencia de desarrolladores donde los usuarios del ecosistema de Google conocerán todas las novedades de este, principalmente del sistema operativo para móviles, con Android 14 como el principal atractivo para la mayoría de desarrolladores y también usuarios de los de Mountain View. Y muchos llegarán ya con los deberes hechos, ya que ahora Google ha liberado por fin la primera beta de Android 14, lo que convierte en una realidad a este nuevo sistema operativo.

La primera beta ya está en marcha

Esta actualización está orientada a los desarrolladores, pero no son los únicos que la pueden probar, ya que los que cuenten con un teléfono Google Pixel, siendo usuarios finales, van a tener la posibilidad de descargar también esta beta 1 de Android 14. Por tanto, desde ya se pueden probar todas las novedades que llegan con esta nueva versión del sistema, eso sí, siempre y cuando tengamos uno de los móviles de Google más recientes.

Como sabéis, esta suele ser una de las principales ventajas de tener un Pixel, y en esta ocasión no es una excepción. Así que quienes cuenten con estos terminales podrán acceder ya a una versión preliminar del sistema, que eso sí, hay que tener en cuenta que como buena beta todavía puede ser inestable y dar algún que otro fallo en algunas partes del sistema.

¿Qué novedades estrena?

Pues como es habitual, esta nueva versión del sistema llega cargada de novedades, aunque en algunas áreas específicas. Una de las más importantes no es para los móviles tradicionales, sino para los que cuentan con pantallas plegables más grandes y también para las tabletas. Ahora todos estos dispositivos disfrutarán de una interfaz mejor adaptada no solo al tamaño de sus pantallas, sino también a su factor de forma, que no suele ser tan vertical ni alargado como en el caso de los smartphones. Pero hay otras novedades que sí, van a poder disfrutar todos los usuarios.

Como por ejemplo una interfaz de sistema más completa, con nuevos elementos o mejorados. Como es el caso de la flecha que nos indica que volvemos atrás, y que suele aparecer en la parte izquierda de la pantalla. Ahora esta se mostrará de una manera más clara y nítida, para ser conscientes del movimiento. En general se mejora toda la navegación por gestos, que se ha convertido en la preferente por los usuarios, ya que los botones pasaron a mejor vida en la pantalla. También llega con más potencia en lo referente a los gráficos, que van a mejorar y mucho las transiciones gráficas y los efectos de muchas apps.

También mejora la accesibilidad general del sistema para personas con problemas para moverse por el teléfono. También llega una nueva pantalla de PIN para que sea más segura, y proteja nuestra privacidad respecto de quienes puedan estar detrás de nosotros con un ojo en el teclado para averiguar el PIN. También habrá fondos de pantalla interactivos, no solo par la pantalla de inicio, sino también para la de bloqueo. Y muchas más novedades que seguro conoceremos durante el I/O del próximo mes. Así que ya sabes, si tienes un Pixel, puedes probar ya Android 14.