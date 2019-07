La actualización de nuestro móvil a una nueva versión del sistema es una delas grandes buenas notificas que solemos recibir cada varios meses cuando estrenamos móvil. Actualmente muchos usuarios esperan con ganas que su móvil se actualice a Android Q, la nueva versión del sistema operativo de Google, algo que en versión estable no se producirá hasta el próximo mes de agosto o septiembre probablemente. Mientras los fabricantes van anunciando las diferentes fechas y planes que tienen para implantar el nuevo sistema operativo. Y es el caso de Samsung, que ya tiene planes respecto la actualización de su capa de software a la nueva versión One UI 2.0, tal y como hemos conocido hoy.

¿Cuándo llega la nueva versión de One UI?

Según hemos conocido gracias a Sammobile, Samsung actualizará su nueva versión de One UI, la que conoceremos como One UI 2.0, a la vez que se desarrolle la actualización de Android Q, la nueva versión 10 del sistema operativo de Google. Además, el futuro Samsung Galaxy 11 sería el móvil elegido por Samsung para comenzar la actualización a One UI 2.1, algo que no es de extrañar, porque son muchos los fabricantes que aprovechan estas ocasiones para actualizar la capa de software de sus terminales.

Samsung Galaxy S10+ | Samsung

Con la llegada de One UI 2.0 los usuarios de Samsung podrán disfrutar de la nueva función de Android de bienestar digital, una herramienta que nos permitirá mantener nuestra concentración a pesar de las muchas distracciones que debemos evitar todos los días en el uso intensivo de nuestros móviles. Por tanto, la llegada de One UI 2.0 ofrecerá todas las novedades de Android Q, estrenando así es sistema operativo en los móviles de Samsung. Eso sí, sobre las fechas de actualización, es de esperar que sean similares a las de otros años. Con los topes de gama actualizando a Android Q aproximadamente durante las fiestas navideñas, unos meses después de que el sistema haya llegado de forma estable al mercado. Por tanto parece bastante claro que con el nuevo Android Q tendremos nueva versión de One UI completamente renovada en su V2.0. Recordemos que también tendremos el 7 de agosto el lanzamiento del Samsung Galaxy Note 10, un tope de gama que probablemente llegue al mercado con Android 9 como sistema operativo, por lo que nos queda aún demasiado tiempo por delante para poder ver un móvil de los coreanos con la última versión del sistema.

Samsung Galaxy A80 | Samsung

Los móviles de Samsung no destacan precisamente por ser los más rápidos actualizando su sistema operativo, pero tampoco son los más lentos. Aunque teniendo en cuenta el gran tamaño de su portfolio de móviles, se puede entender que no sean los más rápidos del mercado. En cualquier caso, todo apunta ya a que One UI 2.0 y Android Q vendrán de la mano en los móviles Samsung.