Tu móvil no recibirá Android 13 si no cumple estos requisitos

Estamos en plena expansión de Android 13, después de haberse estrenado hace apenas unas semanas en los primeros fabricantes. Ahora le toca el turno a los móviles más potentes y recientes de cada fabricante, pero la realidad es que a lo largo del próximo año serán móviles de todas las gamas los que reciban la nueva versión del sistema operativo. Y como os podéis imaginar, no todos serán compatibles con ella, aunque sí el gran grueso. Porque incluso los móviles más modestos y con menos de dos años a sus espaldas deberían actualizarse. Pero hay casos concretos en los que no será así, por mucho que lo hayan anunciado sus fabricantes. Porque ahora conocemos nuevos requisitos que no todos los móviles podrán cumplir, sobre todo los más básicos.

Estos móviles tendrán difícil actualizarse

Y es que no sería la primera vez que vemos cómo un fabricante tiene que cancelar la actualización a Android de un móvil básico, cuando este tan siquiera ha recibido la segunda de ellas. Esto ocurre normalmente por problemas de fuerza mayor, por requisitos imprevistos por el fabricante que han sobrevenido por parte de Google. Y en este caso estamos ante algo similar, porque según hemos conocido gracias a la cuenta de Twitter de un experto especialista cercano al entorno de Android, harán falta ciertos requisitos de memoria RAM para poder acceder a la actualización.

Concretamente asegura que todos aquellos móviles que cuenten con menos de 2GB de memoria RAM y de 16GB de almacenamiento interno no podrán actualizarse a la nueva versión del sistema operativo. Incluso los móviles con Android Go, la versión más asequible del sistema operativo de Google, tendrán que superar estos requisitos para poder recibir una nueva versión del sistema. Por lo que se sobreentiende que todos los móviles que lleguen nuevos al mercado deberán contar con al menos esta cantidad de RAM y almacenamiento, de lo contrario si lo hacen será con un sistema operativo que ya será veterano.

En este caso solo hablamos de móviles, no hay noticia de estos requisitos en otros dispositivos, como por ejemplo Smart TV o similares. De todas formas, no hay por qué alarmarse, porque raramente un móvil Android con menos de 2GB de RAM y menos de 16GB de almacenamiento vaya a actualizarse a Android 13, sencillamente porque ya debe ser un móvil bastante veterano para tener esa ficha técnica. Incluso los móviles más básicos cuentan hoy ya con al menos 2GB de memoria RAM y16GB de almacenamiento, por lo que el impacto de estos requisitos en Android 13 debería ser muy limitado.

De momento estamos en los primeros compases de Android 13, y es de esperar que los móviles más asequibles con acceso a este sistema no comiencen a actualizar hasta al menos el comienzo del próximo año. Mientras será el turno probablemente para los móviles más avanzados del mercado, o los de gama media. Estas informaciones que hemos conocido no son oficiales, pero provienen de personas con mucho conocimiento del entorno Android, y habría que darlo por hecho.

