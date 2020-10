El móvil 5G más barato de Samsung llegará a España en noviembre

La pasada semana os contábamos que Samsung había desvelado de una forma un tanto sigilosa un nuevo móvil, el Samsung Galaxy A42 5G, el que se ha convertido en su móvil con conectividad 5G más barato, y que abre la puerta a la llegada de muchos más y de un acceso por fin más asequible a los móviles con este tipo de conectividad. Ahora la firma coreana anuncia que este modelo llegará dentro de muy poco a nuestro país, tanto como en el próximo mes de noviembre. Sin duda una excelente ocasión para plantearse la compra de un móvil con conectividad 5G.

Precio disponibilidad en España

Samsung ha anunciado que será el próximo 3 de noviembre cuando se ponga a la venta en España el nuevo Samsung Galaxy A42 5G. Un teléfono que como su propio nombre indica destaca por contar con esta conectividad, y se convierte en el más barato de la marca con ella gracias a su precio de 349 euros en nuestro país.

Samsung Galaxy A42 5G | Samsung

Características del Samsung Galaxy A42 5G

Estamos ante un móvil que a este precio es una interesante opción. Partiendo de su gran pantalla de 6.6 pulgadas, que cuenta con resolución Full HD+, tecnología Super AMOLED, así como un notch en forma de gota. No esperéis altas tasas de refresco, porque llega en los habituales 60Hz. Es un móvil que estrena el nuevo procesador barato con 5G de Qualcomm, el Snapdragon 750G, por lo que es uno de los primeros en integrarlo. Viene con 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD.

Samsung Galaxy A42 5G | Samsung

Un móvil que cuenta con cuatro cámaras de fotos detrás. Con un sensor principal de 48 megapíxeles, así como con un ultra gran angular de 8 megapíxeles, de 5 megapíxeles macro y de 5 megapíxeles de profundidad. Delante integra una cámara para hacer selfies de 20 megapíxeles. Como ya suele ser habitual en Samsung, es un móvil que cuenta con una batería bastante grande, con 5000mAh de capacidad, por lo que puede aguantar más de un día sin recargarse. Esta es compatible con carga rápida de 15W, por lo que tardaremos menos tiempo en cargarla.

Cuenta con conectividad NFC para poder realizar pagos móviles en tiendas, así como con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 y conector USB tipo C. Además tiene un lector de huellas integrado bajo la pantalla, al contar con una pantalla AMOLED. Por tanto estamos ante el teléfono de Samsung con conectividad 5G más barato. Un teléfono que llega en un excelente momento para disfrutar de esta conectividad, ya que las operadoras ahora sí que están apostando por ella, y nos están permitiendo acceder a una mayor cobertura en gran parte de nuestro país.

Por tanto, aunque no es imprescindible aún, pero si estás pensando en comprar un nuevo móvil, no estará de más que cuente con conectividad 5G, porque ya no es ni mucho menos algo tan caro como lo era el pasado año, donde el móvil más barato con esta conectividad tenía un precio de alrededor de 600 euros.