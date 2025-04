El Motorola Razr 60 Ultra se queda sin secretos tras una filtración masiva

Dentro de unos días Motorola presentará su nuevo móvil plegable, el esperado Moto Razr 60 Ultra. Un teléfono que volverá a ofrecernos una de las mejores relaciones de prestaciones y precio del mercado dentro de lo que son los buques insignia mejor equipados y avanzados del mercado. Un teléfono del que podemos esperar las mejores prestaciones, y un diseño una vez más la vanguardia de los móviles con formato de concha, o conocidos comúnmente como Flip.

Todo al descubierto del Motorola Razr 60 Ultra

Este modelo será el más avanzado de entre todos los plegables de Motorola, que no son pocos desde luego. Un teléfono que estrena con una de las pantallas plegables más grandes de este segmento, ya que tiene una diagonal de 7 pulgadas. No solo eso, sino que su tecnología es LPTO AMOLED, y además tiene una alta resolución de 1440p. Incluso a nivel de tasa de refresco no hay quien lo supere, con una de 165 Hz. También tiene una tasa de refresco de 300 Hz cuando se trata del panel táctil. Y un brillo superlativo de 4500 nits de pico.

La pantalla secundaria tampoco se queda atrás. Esta ya ocupa nada menos que una diagonal de 4 pulgadas. Y además presume también de un panel LPTO AMOLED. Este tiene una tasa de refresco de 165 Hz, así como un brillo pico de 3000 nits. Por tanto, a nivel de pantalla podemos decir sin lugar a dudas que es el modelo de tipo concha con mejor panel del mercado, tanto dentro como fuera.

Además, será un móvil muy potente, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite, el más potente del momento entre los móviles Android. A este le acompañan hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Sobre la cámara de fotos, no podemos esperar algo espectacular, pero en este modelo la verdad que se puede decir que está a la altura de lo que esperamos de un modelo Ultra en formato concha.

Ya que tiene dos sensores, el principal de 50 megapíxeles, lo habitual, y el secundario, el ultra gran angular, también de 50 megapíxeles, lo que ya es menos común y nos gusta bastante. Delante la cámara también presume de mucha resolución, con un sensor de 50 megapíxeles también. Cuando hablamos de la batería, lo hacemos de una capacidad bastante grande para un teléfono de este formato.

Porque tiene una batería de 4700 mAh, que se puede cargar con una potencia de 68 W, lo que es bastante potente, y sin cables de 30W. Este teléfono llegará con Android 15 como sistema operativo, y cargado de las funciones de IA de Moto AI. Por último, tendrá un peso de 199 gramos, y sus dimensiones serán de 171.48 x 73.99 x 7.29 mm cuando está desplegado.

Un nuevo plegable de Motorola que se presentará la próxima semana, concretamente el 24 de abril, junto al Razr 60, el modelo más accesible entre los plegables de Motorola. Por lo que solo nos queda confirmar su precio, que probablemente supere los mil euros.