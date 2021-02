El modo 'Picture in picture' de YouTube en iPhone volverá a funcionar en Safari, ¿cómo?

Apple siempre ha sido muy reticente a la hora de permitir que ciertas funciones que son comunes en Android, y que resultan extremadamente útiles para mejorar la usabilidad de un smartphone, estén disponibles para los que tienen un iPhone o un iPad. Y la multipantalla ha sido una de ellas, que permite hacer dos cosas a la vez y optimizar, así, el uso de nuestro dispositivo.

Con iOS 14 llegó el pasado mes de septiembre a todos los iPhone la función picture in picture (PiP), que no es otra cosa que la que permite a las aplicaciones de vídeo en streaming situarse por encima de las demás para visualizarse dentro de una ventana flotante que, a su vez, podemos modificar tanto en tamaño como en posición, anclándola a cualquiera de las cuatro esquinas de la pantalla.

Esa función, que ahora mismo no es compatible con YouTube, dejó de funcionar cuando la utilizábamos a través de un navegador web como Safari por lo que una de las plataformas de vídeo más importantes de todo el mundo (por no decir la más) quedaba fuera de una funcionalidad que exprimen prácticamente todas las que tenemos en el teléfono: Netflix, Disney+, Prime Video, etc.

Vuelve el PiP a los navegadores de iOS

Así las cosas, algunos usuarios que están probando la versión veta de iOS 14.5 han podido verificar que este modo picture in picture ha regresado al navegador de Apple para convertir en una ventana flotante cualquier vídeo que estemos disfrutando dentro de la página de YouTube. Esa función, que estuvo disponible de forma breve hace unas semanas y solo para los usuarios Premium, desapareció tras la publicación de la versión 14.1 de iOS, a finales de octubre, aunque da toda la impresión de que va a volver de nuevo cuando se publique el próximo update, tal y como podéis comprobar por el vídeo que tenéis justo debajo.

Hay que recordar que este picture in picture se ha convertido en un campo de batalla entre Apple y Google. Los de Mountain View luchan por conseguir más usuarios suscritos a sus planes Premium ofreciendo funciones exclusivas como esta, mientras en el otro extremo los de Cupertino no quieren distinciones de ese tipo en funcionalidades que son comunes en prácticamente todas las apps de streaming. Si a eso le unimos el porcentaje del 30% de comisión que se lleva Apple por cada suscripción que consigue YouTube a través de la App Store, y que es cerca de cuatro euros más cara que si la adquirimos a través de la web oficial, tenemos el cóctel perfecto para que seamos los usuarios los principales damnificados.

Ahora, con esta actualización a iOS 14.5, los que están probando la beta vienen a confirmar que Apple se ha salido con la suya y no hará falta tener una suscripción de pago a YouTube para ver los vídeos en una ventana flotante sobre el resto de aplicaciones. Veremos, de todas formas, si se mantiene así o alguien contraataca para evitar que, al menos en Safari, la web de YouTube deje de permitir ver sus vídeos con este famosos PiP.