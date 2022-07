Modo Lockdown de tu iPhone, ¿para qué sirve?

Las nuevas tecnologías son el objetivo perfecto para los delincuentes y por ello es tan importante mantener a salvo nuestros dispositivos. La inversión por parte de las compañías y fabricantes en el desarrollo de nuevos métodos de defensa contra los ciberataques ha dado como fruto nuevas opciones de configuración como del que vamos a hablar a continuación.

Modo Alerta Roja

Una de las compañías que se ha puesto manos a la obra y ha lanzado un modo totalmente seguro es Apple. Se trata del Lockdown Mode o Alerta Roja. Hemos tenido noticias de este tras el anuncio del lanzamiento de la tercera beta de iOS 16. Unas medidas de seguridad que adoptaremos sólo en casos extremos. Hace unos meses conocíamos la noticia de que los móviles de varios miembros del gobierno habían sido espiados con un software llamado Pegasus, que era capaz de acceder a toda la información del usuario sin que este se diera cuenta. A raíz de estas informaciones la preocupación por este tipo de ataques ha ido creciendo y son muchos los que sentimos la necesidad de extremar la precaución. Pero esto es sobre todo muy importante para las personalidades cuyos teléfonos móviles contienen información sensible y que son el blanco perfecto para los ciberdelincuentes como son empresarios, abogados, altos directivos o como bien sabemos políticos.

Modo Alerta roja | TecnoXplora

Este tipo de Spyware, es difícil detectar ya que un antivirus el uso probablemente no será capaz de detectarlo. Y una vez que ha infectado nuestro móvil permite al delincuente activar la cámara a distancia o el micrófono, almacenar los datos de localización de nuestro móvil o escanear el contenido de todos nuestros mensajes y correos entre otras cosas. La forma más común usada para introducir el virus en nuestros dispositivos es a través de una llamada, aunque no contestemos a ella.

Ante situaciones extremas podrán hacer uso de esta nueva función que se encarga de bloquear el acceso a las previsualizaciones de enlaces de texto, evitando así la recepción de cualesquiera archivos que puedan enviarnos a excepción de imágenes. Blindando la entrada de cualquier archivo sospechoso, además de esto, este modo también evita la entrada de llamadas que no hayan sido previamente autorizadas. Y bloquea ciertos elementos JavaScript de las páginas web. Incluso limita el uso de iCloud impidiendo el acceso de los álbumes fotográficos.

Este modo también estará disponible en otros dispositivos de los de Cupertino ya que la nueva versión de su sistema operativo MacOS ventura incluye una función que imposibilita la conexión entre nuestro teléfono y ordenador con el uso de un cable. Algo que afectará a la gestión máxima de dispositivos ya sus aplicaciones de gestión dejarán de funcionar. Manteniendo aislados los dispositivos y por lo cual más seguros. Una vez activamos este modo entrará en Alerta Roja y no debemos desactivarlo hasta que pase la amenaza y nos aseguremos de que toda nuestra información está a salvo. Una medida de seguridad de la que no disfrutarán los dispositivos más antiguos, ya que no todos serán compatibles con el nuevo sistema. Esperemos que en futuras actualizaciones estables ya esté implementado y funcionando.

SEGURO QUE TE INTERESA: