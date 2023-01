Llevar la eSIM a tu nuevo móvil será más sencillo que nunca

Llevamos décadas utilizando tarjetas SIM físicas para poder mover nuestro número de teléfono de un dispositivo a otro. Y según vamos estrenando smartphones esas tarjetas van cambiando de uno a otro. Con el paso de los años han ido cambiando los tamaños y formas de estas tarjetas Sim, hasta el actual tamaño, que es realmente reducido gracias a las nano Sim. Pero mucho más reducidas son las eSIM o Sim virtuales, que directamente no tienen presencia física. Cada vez hay más móviles y smartwatch que cuentan con ellas, sobre todo de la gama alta, y ahora van a tener más sencillo lo de estrenar un nuevo móvil, moviendo la eSIM de a un nuevo teléfono.

Más facilidades para usar la eSIM

Eso es lo que se ha conocido precisamente con la última versión de la beta de Android 13, la QPR2, que ha sido diseñada para poder facilitar el traslado de esta tarjeta virtual de un móvil a otro. Concretamente parece que esta funcionalidad sería específica para determinados móviles Android en un principio. Y con ella se podrá transferir un perfil de eSIM entre dos móviles, de tal forma que el proceso de cambio sea mucho más sencillo que ahora, que no es precisamente sencillo para muchos usuarios, que se han quejado precisamente de ello.

Otra función interesante que estaría preparando Google en Android 13 sería la posibilidad de convertir un perfil de tarjeta SIM física en una eSIM. Parece ser que los primeros móviles en disfrutar de esta característica serían los Google Pixel, lo que por otro lado tendría todo el sentido. Mientras que todos aquellos móviles con Android y los GMS, los servicios de Google, serán potenciales beneficiarios de esta característica. Por tanto, el objetivo de Google sería el de normalizar el uso de este tipo de perfiles de eSIM en los teléfonos, sobre todo a la hora de cambiar de uno a otro nuevo, y por tanto hacer menos tedioso todo el proceso.

Tarjeta SIM para teléfonos móvil | Photo by Brett Jordan on Unsplash

Según los medios que han difundido esta información, es posible que algunos de los primeros móviles que cuenten con esta funcionalidad sean los próximos plegables de Samsung, los Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5, y a finales de año los nuevos Pixel. Sin duda es una gran noticia para los usuarios de estos móviles preparados para eSIM, que ya son muchos más de los que nos podemos imaginar. Y es que es el paso natural en la evolución de la tarjeta SIM, ya que con la virtual son casi todo ventajas.

A diferencia de las físicas no se deterioran con el uso a lo largo del tiempo, y por supuesto no se pueden duplicar si caen en manos de terceros físicamente. Pero la parte más negativa de estas hasta ahora es precisamente la que hemos visto en estas líneas, la dificultad de configuración cuando cambiamos de móvil, cuando debería ser al revés. Y por supuesto que su presencia se reduce casi en exclusiva a móviles de gama alta, y por tanto no están todo lo extendidas que deberían.