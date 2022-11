El último parche de Android evita que te hackeen el móvil con una tarjeta SIM

Siempre es recomendable instalar los parches de seguridad de los sistemas operativos cuanto antes, hasta el punto de que diríamos que son esenciales si queremos que nuestro teléfono se encuentre siempre en condiciones óptimas. En el caso de Android tenemos todos los meses un parche de seguridad que se lanza para poder solucionar problemas que han sido detectados durante los últimos meses. En esta ocasión el más reciente para Android resuelve una amenaza real, que podría acabar con nuestros móviles bajo el control de los hackers, y todo por una sencilla tarjeta SIM.

Actualiza ya al último parche de seguridad de Android

Hay que reconocer que estos parches no siempre llegan a tiempo a nuestros móviles. Porque muchas veces incluso cuando nuestro móvil es un modelo destaca de una buena marca, no es raro vez cómo estas actualizaciones terminan llegando más tarde de lo esperado, por ejemplo un mes, dos o hasta tres más tarde, agrupándose con las actualizaciones de seguridad de otros meses. Por lo que, si nos encontramos antes con esas amenazas, es muy posible que no podamos evitarlas en un momento dado.

Y es que Google ha lanzado la actualización de seguridad del mes de noviembre, con una novedad muy interesante. Tiene que ver con la vulnerabilidad CVE-2022-20465, que tiene una gravedad muy alta y que por tanto es necesario atajar con este último parche. Básicamente evita que un hacker se pueda hacer con el control de nuestro teléfono con la simple ayuda de una tarjeta SIM. Para ello lo que hacen es resetear la tarjeta SIM, utilizando el código PUK que nos facilita el operador cuando recibimos esta tarjeta. Lo que se consigue si no se parchea el sistema es que alguien pueda acceder al teléfono saltándose la pantalla de bloqueo.

Esto se ha podido detectar en los teléfonos Google Pixel 5 y 6, que han sido vulnerables a ella, y no se descarta que otros teléfonos con el sistema operativo de Google sean también vulnerables a esta amenaza. Este método de hackeo del teléfono desde luego es inquietante, aunque hay que reconocer que para ello sería necesario que alguien pudiera acceder físicamente a nuestro móvil para poder manipular las tarjetas SiM y la ranura de estas, que es la que permite el acceso saltándose la seguridad alrededor de este proceso.

Quien ha desvelado esta vulnerabilidad a Google ha sido recompensado con un total de 70.000 dólares, ya que ha permitido dar con un problema que podría haberse extendido rápidamente y haber sido una auténtica pesadilla para Google y sobre todo para los usuarios de su sistema operativo. Y es que este problema nos vuelve a demostrar que no hace falta mucho para poder hackear un teléfono, solo inventiva y explorar caminos que antes no han sido explotados. Afortunadamente hay quienes se ganan la vida descubriendo estos problemas, y gracias a ellos podemos seguir usando nuestros teléfonos de una forma sencilla y sobre todo segura, sin sobresaltos.

