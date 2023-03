El lanzamiento global de los Redmi A2 y A2+ es inminente

Ya os hemos hablado en otras ocasiones de los futuros móviles baratos de Redmi, de hecho, serían sus variantes más económicas, los nuevos A2. Estos se han dejado ver en otras filtraciones, y parece que ahora están más cerca que nunca de llegar al mercado. Y es así porque han pasado por las pertinentes certificaciones que nos dicen que el dispositivo está muy cerca de su lanzamiento, ya que tiene vía libre para hacerlo. Concretamente se les ha visto pasar por la NBTC y la TUV, lo que quiere decir que están listos para poder ponerse a la venta, y lo mejor de todo, al nivel global, lo que podría incluir España, al menos en alguna de las dos variantes.

Paso por certificaciones clave

Estos móviles han pasado con los modelos 23028RN4DG y 23028RNCAG por la certificación TUV, lo que quiere decir que su lanzamiento global está cerca. Además de esta certificación, ha pasado ya por otras, mucho más lejanas, pero que indican igualmente un lanzamiento cercano más allá de China. Unos modelos que supondrán una mejora importante respecto del Redmi A1, concretamente por varias funcionalidades específicas que mejoran en este caso. Como por ejemplo un procesador más potente, concretamente el Helio G36. Se trata de uno de los procesadores más modernos de los asiáticos, y sin duda ofrecerá unas mejoras notables a este conjunto.

La mayor diferencia entre el Redmi A2 y el Redmi A2+ sería el lector de huellas con el que contaría el segundo. Y es que este modelo habitualmente no cuenta con él, pero esta variante sí que presume de ella, no sabemos si en la parte trasera o integrado en el botón de encendido. Por lo demás no deberíamos ver muchos más cambios respecto de la anterior generación, al menos al nivel técnico, lo mismo pasaría con el diseño, que sería prácticamente igual al de esta versión. Teniendo en cuenta el diseño de la primera generación nos podríamos hacer una idea de lo que podría ofrecernos este dispositivo.

Esta debería ser su ficha completa

Teniendo en cuenta que será un móvil idéntico a su predecesor, pero con un procesador diferente, debería ofrecernos lo siguiente. Una pantalla de 6.52 pulgadas con resolución HD+, así como una relación de aspecto de 20:9. El procesador sería el Helio G36 de MediaTek del que hemos hablado antes. La memoria RAM sería de 2GB o 3GB, mientras que el almacenamiento interno sería de hasta 32GB ampliables mediante tarjetas microSD, aunque no es descartable que haya una versión con algo más de memoria, llegando hasta los 64GB, sería lo mínimo que podríamos esperar.

En cuanto al apartado fotográfico, si nos fijamos en el anterior modelo, hay una cámara de fotos dual, con dos sensores de 8 megapíxeles y 0,8 megapíxeles, este último de profundidad. La cámara para hacer selfies es de 5 megapíxeles. Pero aunque no se haya filtrado nada, no sería descabellado que la cámara trasera pasara a tener sensores de 13 y 2 megapíxeles, mientras que delante podría crecer hasta los 8 megapíxeles.

Respecto de la batería no esperamos cambios, y lo normal es que tengamos una con capacidad de 5000mAh y una potencia de carga de 10W. En este caso no sería descartable que subiera hasta los 18W. Como veis son características básicas para un móvil que no debería costar más de 120 euros.