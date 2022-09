Redmi A1: el móvil más barato de Xiaomi llega con Android 12 Go

Xiaomi tiene un nuevo móvil ultra barato en el mercado. Lo acaba de presentar en la India, donde ya está a la venta. Se trata del nuevo Redmi A1, un teléfono de características muy humildes, que le permiten ser un dispositivo realmente accesible sin tener que renunciar a todo lo que podemos hacer habitualmente con un smartphone. Un terminal que además estrena un diseño realmente atractivo, y que para nada refleja lo poco que vamos a tener que pagar con él. No sabemos cuándo llegará a Europa, o si tan siquiera lo hará en algún momento.

Ficha técnica del Redmi A1

Pues la realidad es que estamos ante uno de los móviles más asequibles del mercado en estos momentos, y eso se debe reflejar necesariamente en su ficha técnica, aunque mucho menos de lo que podríamos pensar.

Ficha técnica del REDMI A1 DIMENSIONES Y PESO 164,9 x 76,75 x 9,09 mm 192 g PANTALLA 6,52 pulgadas Resolución HD+ Tasa de refresco de 120Hz táctil PROCESADOR MediaTek Helio A22 MEMORIA INTERNA 32 GB MEMORIA RAM 2 GB BATERÍA 5.000mAh Carga rápida de 10W CÁMARA TRASERA 8 MP 2 MP profundidad CÁMARA DELANTERA 5 MP CONECTIVIDAD Wi-Fi Bluetooth 5 Conector USB tipo C SOFTWARE Android 12 Go PRECIO Desde 80 euros al cambio

En esta ocasión tenemos una pantalla con un tamaño de 6.52 pulgadas, que tiene una resolución de 1600x720 píxeles, o lo que es lo mismo, una resolución HD+, que cuenta con un notch en forma de gota donde aloja la cámara de fotos frontal. Los bordes son moderadamente delgados, por lo que el aspecto de la pantalla es de lo más atractivo para el precio que tiene.

Redmi A1 | Redmi

Su procesador es un MediaTek Helio A22, de prestaciones limitadas, pero que no por ello nos limita en las tareas que podemos llevar a cabo en el teléfono en el día a día. A este le acompañan solo 2GB de memoria RAM, algo que se entiende al contar con Android 12 Go, lo que quiere decir que no tiene MIUI como capa de personalización. Sino más bien una versión del sistema operativo de Google muy básica, cercana a la de stock, y que requiere de muy pocos recursos, de ahí esa poca memoria RAM. Por otro lado, el almacenamiento interno es de 32GB ampliables mediante tarjetas microSD. La RAM es LPDDR4x RAM y el almacenamiento eMMC 5.1.

Redmi A1 | Redmi

Viene con una batería de 5000mAh, bastante grande, con carga de 10W, al límite de la carga rápida. También hay Bluetooth 5.0, Wifi de 2.4GHz, GPS o un conector de auriculares de 3.5mm.

Cámara del Redmi A1

Este teléfono, como no podía ser de otra manera, cuenta con una cámara bastante modesta, humilde sin más. Esta es dual, con un sensor de 8 megapíxeles principal, y otro de 2 megapíxeles secundario. Mientras que delante la cámara de fotos es de 5 megapíxeles. Como decimos, lo mínimo que podemos esperar de un móvil de este precio tan ajustado. Suficiente para hacer fotos sin muchos derroches. Mención especial el módulo de cámara, que nos recuerda a los Xiaomi 11, que le da un aspecto atractivo al conjunto.

Precio del Redmi A1

Aquí desde luego viene lo más atractivo de este terminal. Y es que se trata de un teléfono realmente barato, al menos en el mercado indio donde se ha lanzado. Y es que este se ha puesto a la venta en aquel país por solo 80 euros al cambio, lo que hace de él uno de los teléfonos más baratos del mercado. Y desde luego el más asequible de Xiaomi.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Ventiladores para móviles: Qué son y cómo funcionan