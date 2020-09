iPhone 12: uno de los principales proveedores de Apple confirma el retraso en su lanzamiento

En otro año cualquiera, un año normal, sin una pandemia de por medio, estaríamos a punto de conocer la nueva generación de iPhone, que probablemente se presentaría el próximo lunes 7 o el martes 8. Pero nada más lejos de la realidad, en este año de COVID-19 incluso el lanzamiento de los nuevos iPhone va a tener un sabor extraño, con los sucesivos retrasos que hemos conocido a lo largo de estos meses, y que se confirman ahora también. Ahora son los proveedores de la cadena de suministro de Apple los que confirman que los nuevos iPhone 12 tardarán aún en llegar.

Nueva confirmación de su retraso

Sí, los iPhone 12 este año van a llegar más tarde de lo habitual, y se van a adentrar en el otoño claramente. Si normalmente se presentaban en los últimos días del verano y se ponían a la venta con la llegada del otoño, ahora las nuevas informaciones vienen a confirmar los peores augurios. Y es que según hemos conocido gracias a Reuters, Broadcom, la firma detrás de los chips de comunicaciones y redes de los iPhone, los envíos de procesadores de la marca a sus proveedores se retrasarán este año. Lo que también afecta a Apple, y que viene a confirmar que habrá un lanzamiento más tardío de los nuevos teléfonos de la marca.

iPhone 11 Pro | Photo by Jason Leung on Unsplash

De hecho solo a unos días de cuando debería producirse la presentación todavía no se ha recibido en las redacciones de medios del sector las invitaciones para el evento que tendrá lugar en Cupertino. En las informaciones de Broadcom sobre la entrega de los procesadores se apunta a que no será hasta el cuarto trimestre de este año cuando aumenten las entregas de estos a los proveedores, lo que confirma que los nuevos iPhone 12 no llegarían al menos hasta el mes de octubre, al menos presentados, y no se pondrían a la venta hasta el mes de noviembre, prácticamente dos meses después de lo habitual.

Por tanto si Broadcom, que fabrica los procesadores de los iPhone 12, anuncia que sus chips no se entregarán hasta al menos uno o dos meses más tardes, es lógico pensar que los teléfonos de Apple contarán con este mismo retraso anteriormente. No es ni mucho menos la primera información al respecto, porque ya hemos conocido numerosas informaciones que apuntaban a un retraso, incluso por parte de Broadcom el pasado mes de junio, cuando el director del fabricante de chips afirmó que habría un retraso importante en el ciclo de producto de los chips, entre los que se encuentran lógicamente los de los iPhone.

La pandemia ha hecho estragos

Estamos seguros que Apple tiene claras las características de sus iPhone desde hace tiempo, y listo su iOS 14, pero en este año de pandemia es evidente que los proveedores han sufrido mucho con las medidas de confinamiento impuestas en muchos países asiáticos, sobre todo en China, donde muchas de las factorías han permanecido cerradas, esto ha provocado que muchos dispositivos se hayan visto afectados, incluyendo los nuevos iPhone 12.