¿Tu iPhone podrá actualizarse a iOS 16?

La nueva actualización de iOS, la iOS 16, ha traído consigo la duda de qué dispositivos serán compatibles y cuales quedarán ya anticuados ante esta nueva actualización, que llegará oficialmente en 2022. La última actualización hasta ahora es la 15.2, que tiene compatibilidad con iPhone 6s y posteriores. ¿Qué hay de la nueva iOS 16?

Tocará decir adiós a los iPhone 6S y SE de 2016, estos dos dispositivos quedarán fuera de la lista y no podrán actualizarse a iOS 16. Los iPhone 6S se retirarán después de 7 años de actualizaciones y según las últimas filtraciones, la lista de iPhone disponible para esta nuevas actualización serán:

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen.)

iPhone 12 / 12 mini

iPhone 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini

iPhone 13 Pro / 13 Pro Max

Por tanto, como hemos explicado, quedarían fuera los iPhone 6S y también el iPhone SE de primera generación que se lanzó en 2016. Además, en la lista se incluyen los cinco nuevos iPhone que se prevé que la compañía pueda lanzar de cara a 2022, los cuales serían el iPhone SE de tercera generación y la nueva serie de iPhone 14.

Por otro lado, esta nueva actualización afectará también a los iPad de forma que no todos podrán optar a la nueva iPadOS 16. Esta es la lista de los que podrán actualizarse:

iPad Pro 2022

iPad Pro 2021

iPad Pro de 12,9 pulgadas (2016+)

iPad Pro de 10,5 pulgadas (2016+)

iPad Pro de 11 pulgadas (2018+)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad Air 5 (2022)

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad 9

iPad Mini 5

iPad Mini 6

De acuerdo con esta información, los dispositivos que no recibirán la actualización son el iPad mini 4, el iPad Air 2, el iPad 5, el iPad Pro (2015), el iPad Pro 9.7 (2016) y el iPad 9.7 (2017). Todos estos iPad quedarían fuera de la iOS 16 y por tanto no podrán actualizarse. El motivo por el que estos dispositivos no pueden recibir la actualización es principalmente por la limitación de sus chips.

Esta información es una filtración propiciada por el blog francés iPhoneSoft, no es la primera vez que este medio revela información de este tipo pero es posible que haya cambios respecto a la información oficial cuando esta se conozca, aunque aún parece que podríamos tardar en confirmarlo.

Lo que sí es cierto, es que el hecho de que los dispositivos 6S y SE fueran compatibles con iOS 15 fue toda una sorpresa. A pesar de su buen rendimiento, su hardware se quedaba un poco atrás y no todas las marcas pueden llegar a garantizar 7 años de actualizaciones. iOS 16 podría traer consigo novedades muy potentes de cara a los nuevos terminales.

No obstante, quedamos a la espera de novedades y seguiremos pendientes de nuevas informaciones al respecto. Puede que incluso lleguemos a conocer más acerca de las próximas novedades.