El iPhone plegable se retrasará un poco más

No se nos ocurre un dispositivo más impactante que un iPhone con pantalla flexible y plegable. Y no por ser el primero, de hecho, hace ya tres años que tenemos móviles con pantalla plegable en el mercado, sino porque por alguna razón todo lo que lanza Apple se convierte en tendencia, aunque llegue años tarde. En este caso hemos conocido más detalles acerca del posible lanzamiento de un iPhone plegable, que no parece que vaya a ocurrir ni mucho menos en el corte plazo de la firma californiana, según avanzan ahora los analistas.

Nuevo retraso en su lanzamiento

En esta ocasión es un analista de DSCC, Apple habría retrasado el lanzamiento de su iPhone plegable hasta al menos 2025, por lo que todavía tendríamos tres años por delante para conocer al teléfono más esperado de la marca. Las informaciones que habíamos conocido hasta ahora situaban el lanzamiento del nuevo iPhone plegable para 2023, algo que conociendo a Apple a día de hoy nos parece efectivamente poco probable. Por tanto, este nuevo plazo parece bastante más razonable de lo que cabría esperar, y más consecuente con la trayectoria de Apple en los últimos años.

Recreación del iPhone plegable | Roy Gilsing

Estas informaciones vendrían por parte de miembros de la cadena de suministro de Apple, que pueden hacerse una idea más precisa de las intenciones de Apple en base a los planes de compra de suministros de la marca. Parece ser que a día de hoy no es una prioridad para Apple entrar en el mercado de teléfonos plegables, y por eso estaría retrasando la fecha de lanzamiento de este primer iPhone plegable. Pero a la vez que se plantea la posibilidad de lanzar un nuevo iPhone, el primero plegable para dentro de tres años, también apuntan a la exploración de otro tipo de dispositivos también plegables.

Y es que Apple, según estos analistas, estaría trabajando ahora también en explorar las posibilidades de lanzar un MacBook plegable. Algo a lo que también llegaría bastante tarde, ya que marcas como Lenovo ya cuentan con portátiles de estas características desde el año pasado. Por tanto, todo apunta a que Apple podría optar por un desarrollo conjunto, y quien sabe si un lanzamiento conjunto, tanto de un móvil como de un portátil plegable. En el caso del portátil, se especula con que el nuevo MacBook podría contar con una pantalla de más de20 pulgadas desplegada. Lo que daría pie a un uso dual de este dispositivo.

Tanto de ordenador portátil como de monitor de sobremesa, para poder usarlo como un dispositivo de escritorio, quizás como un Mac tradicional. En el caso de este gran portátil, que tendría una pantalla plegable y 4K, son un poco menos optimistas respecto a la posible ventana de lanzamiento. Que no solo contempla el año 2025, sino también el 2026 o 2027 como posible momento para su lanzamiento. Como podéis comprobar, son fechas que ya se nos van bastante de las manos, y que seguramente supongan más bien un brindis al sol que una aproximación realista, en el caso de los Mac. Sobre los iPhone plegables, no parece descabellado ese 2025.