¿Tu iPhone no enciende? Prueba estas soluciones

Aunque no es algo que suceda frecuentemente, es posible que te encuentres con problemas para encender tu iPhone. La mayoría de estos tienen fácil solución y podrás resolverlo tú mismo. Sigue leyendo atentamente.

Si tu iPhone no enciende prueba esto

El origen de este problema puede estar en distintas circunstancias, por lo que dependiendo de cual sea su origen podremos aplicar una solución. La mayoría de ellas nos evitarán tener que acudir al servicio técnico, ya que nosotros mismos podremos tratar de arrancar nuestro móvil. Ahora que se acerca el verano y con este el aumento de las temperaturas nuestros dispositivos se van expuestos a estas y esto puede afectarlos. Si hemos dejado el móvil al sol durante un tiempo prolongado la temperatura del mismo haya incrementado y haya activado una función automática que lo protege. Esto consiste en apagar el sistema por completo a excepción de las llamadas de emergencias, por lo que da la impresión de que no podamos encenderlo y que no responda.

Un iPhone en las manos | Freepik

Al deberse al calor extremo, puede que incluso en la pantalla muestre un mensaje de alerta, por lo que la única solución pasa por enfriar el dispositivo. Para enfriarlo de forma rápida, debemos evitar meterlo en una nevera o congelador, pues la condensación que esto produce podría dañarlo. Lo más conveniente en estos casos, es dejarlo enfriar en un lugar fresco y fuera del alcance de los rayos del sol, podemos usar una corriente de aire frío como la de un ventilador para aliviar la temperatura de forma más rápida.

Puede que no tenga que ver con el calor y nuestro dispositivo haya entrado en un bucle del que no pueda salir a no se que lo reiniciemos. Dependiendo si la pantalla se ha quedado congelada o si podemos operar con los botones, usaremos un método y otro. Si está congelado no nos quedará otra que forzar el reinicio. Algo que dependiendo de la generación de nuestro Iphone se realizará usando un método u otro. Si no se ha congelado, solo tenemos que reiniciar o apagar por completo nuestro teléfono. Si no se resuelve el problema, tal vez tengamos que optar por un restablecimiento de fábrica o acudir al servicio técnico para que nos ayuden.

Si hemos agotado por completo la batería y hace tiempo que no la cargamos puede que nuestro móvil no sea capaz ni de encenderse. Un síntoma de esto es cuando, aunque conectemos el cable de carga este no hace nada y parece totalmente muerte. Al pulsar el botón de encendido no aparece si el símbolo de la batería indica que debemos cargarlo. Enchufarlo y esperar un determinado tiempo, a que la batería recobre algo de batería, la suficiente para que por lo menos aparezca el icono de cargando.

Si después de un largo rato cargando, no ha vuelto a la vida, tendremos que comprobar si el cable funciona correctamente, haciendo las comprobaciones pertinentes. Enchufando otros dispositivos o cambiando el cable de alimentación. Si con otro cable carga correctamente, el problema se encuentra en este y debemos sustituirlo.