La IA generativa llega a los iPhone con Apple Intelligence y un Siri totalmente renovado

Como era de esperar, Apple ha celebrado hoy en Cupertino su nueva edición de la conferencia de desarrolladores, el WWDC 2024. Una cita en la que como ya se había venido filtrando, y también echando la vista atrás a las presentaciones de sus competidores, la IA iba a ser la protagonista. Y así ha sido al menos en la segunda mitad de la Keynote, donde hemos podido conocer todas las novedades que en este aspecto llegan a los dispositivos de Apple, principalmente los iPhone, con un Siri totalmente renovado. Pero la sensación que nos queda es que la aproximación de Apple a la IA es bastante similar a la de sus competidores. Por cierto, el nombre que engloba a toda la IA de los de Cupertino es Apple Intelligence. Esta se integra por completo en los nuevos sistemas operativos de Apple, como son iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia.

iOS 18 brilla con la IA

Poco a poco se han ido confirmando todas las informaciones que se habían ido filtrando en las últimas semanas sobre la manera en que Apple iba a afrontar el reto de introducir la IA en sus dispositivos. Y sí, finalmente la elegida para ayudarles ha sido OpenAI, ya que ChatGPT se convertirá en la IA de referencia de Apple dentro de sus sistemas operativos, incluso Siri podrá invocar a la IA de los de Sam Altman para completar algunas de las peticiones que le hagamos. Son muchas las novedades que llegan, pero de alguna manera similares a las de sus competidores, como Google o Samsung.

Nuevos emojis e imágenes generativas

iOS 18 será capaz de utilizar IA generativa para crear nuevos emojis, como ya ofrecía la Kitchen de Gboard, pero como es habitual en los de Cupertino, con ese toque tan personal y pulido que les dan a sus creaciones. Podremos mezclar emojis y crearlos con solo pedírselo a la nueva Apple Intelligence, y los resultados tendrán el mismo aspecto que si hubieran sido creados por el consorcio Unicode.

También podremos crear nuevas imágenes con IA generativa, como podemos hacer con otros asistentes como el de ChatGPT, Gemini o Copilot. La gran diferencia en este caso es que podremos elegir entre tres tipos de creaciones diferentes, que condicionarán el resultado de la imagen. Esta nueva herramienta se denomina Image Playground, y esos acabados serán los de Animación, Ilustración o boceto. Este creador de imágenes con IA generativa se encontrará integrado dentro de apps como Mensajes, por lo que podremos enviar mensajes con imágenes originales creadas con esta IA.

Nuevas herramientas de escritura

Como ocurre también con otras IA que hemos conocido hasta ahora, las herramientas de escritura son esenciales en la nueva IA. Con ella vamos a poder crear textos o reescribir otros existentes dentro de aplicaciones como Mail, Notes y Pages. Esto es interesante, porque nos permite ser más productivos sin salir de las apps. Estas herramientas no solo incluyen la corrección de textos o su reescritura, sino también los resúmenes automáticos que nos ayudan a ganar tiempo y ser más productivos.

Un Siri más inteligente

Como era de esperar, Siri se transformará por completo para adoptar una inteligencia más acorde con los últimos modelos de lenguaje de gran tamaño. De esta forma podrá seguir una conversación siguiendo el contexto en el que se desarrolla, así como comprender el lenguaje de forma más natural. También tendrá una conciencia de pantalla, lo que quiere decir que Siri podrá entender y describir lo que aparece en la propia pantalla del dispositivo y añadir información en una app que ha sido generada en otra diferente.

Ahora bien, hay que decir que Apple no sorprende con todas estas novedades, que por supuesto son bienvenidas, pero no dejan de ser una adaptación de todo lo que podemos hacer ya con ChatGPT, Copilot o Gemini. No en vano, como han venido advirtiendo los analistas, Apple de alguna manera sale del paso de la presión generada por la IA, adaptando las principales funciones de la IA de OpenAI a su ecosistema de apps y sistemas operativos. En paralelo Apple está creando su propio modelo de lengua y de IA generativa, que verá la luz más adelante, por lo que esta no deja de ser una propuesta temporal por parte de Apple, que llegará a todos los usuarios a comienzos del próximo mes de septiembre.