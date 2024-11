El iPhone 17 Air no sería tan delgado como esperábamos

Decepción en los seguidores de Apple, el esperado iPhone 17 Air, un modelo que se presentaría en septiembre de 2025, no sería tan delgado como se esperaba. Aunque no hay certeza de que se vaya a denominar así, desde hace meses aparece en diferentes reportes como una versión más delgada de los actuales iPhone, centrándose sobre todo en el diseño como principal argumento de venta. Y ahora que conocemos más detalles sobre él, no nos queda muy claro a dónde se dirige Apple con estos dispositivos. Aunque todo hay que decirlo, parece que los planes no están saliendo como esperaban los de Cupertino.

Problemas con la batería del iPhone 17 Air

Y es que tal como desvelan ahora fuentes de Naver, Apple se ha encontrado con un grave contratiempo a la hora de diseñar su nuevo iPhone 17 delgado. Y es que parece que al final no será todo lo delgado que muchos esperábamos, ya que reducir el grosor dependería directamente de la fabricación de una batería específica para este nuevo diseño más delgado. Y esto sería lo que se habría alterado en este caso, siendo todo un desafío para Apple poder fabricar una batería lo suficientemente delgada para poder cumplir con los planes de la firma.

Y es que, aunque es posible crear esta batería más delgada, y darle espacio dentro de un perfil de teléfono tan delgado, se han dado cuenta de que el coste sería muy elevado como para poder trasladarlo al precio del nuevo teléfono. No queremos imaginarnos cuál sería ese coste, teniendo en cuenta que sus gafas de realidad virtual cuestan nada menos que 4.000 euros, en base a esta referencia, miedo nos dan los números con los que se haya podido topar Apple para tener que claudicar.

Las fuentes, cercanas a la cadena de suministro de Apple, apuntan a que los californianos usarán una batería con un grosor de 6mm, por lo que obviamente su grosor será superior a este. Esto lleva a muchas especulaciones sobre cuál sería su grosor finalmente. Y es que el teléfono más delgado que ha lanzado Apple ha sido el iPhone 6, con un grosor de solo 6,9mm, y obviamente ocupando ya la batería los 6mm, es poco probable que supere a este en delgadez.

Si tenemos en cuenta que el iPhone 16 Plus, que es el modelo al que sustituirá este, tiene un grosor de 7,8mm, tenemos un margen de prácticamente 10mm en los que Apple podría reducir el perfil del teléfono. Aun así, de conseguirlo, no sería algo tan espectacular como se esperaba. Y es que en este apartado los iPads siguen ganando por goleada a los iPhone, con grosores mínimos como los 5,1mm del iPad Pro de 13 pulgadas, que es uno de los dispositivos más delgados de la historia de Apple.

Así que va a ser interesante conocer de aquí a septiembre de 2025 cómo avanzan las investigaciones de Apple para conseguir que este nuevo modelo sea realmente como esperan, el iPhone más delgado posible.