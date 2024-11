La pantalla del iPhone 17 por fin acabará con el mayor defecto de los iPhone 16

Nadie duda de que los iPhone 16 y sus predecesores son móviles de calidad y que representan la gama alta de una de las maneras más solventes del panorama actual. Pero esto no quiere decir que no tengan defectos, como muchos otros teléfonos en el mercado. En el caso de los iPhone que no son Pro, podríamos decir que hay un déficit de características en su pantalla desde hace varias generaciones, desde que sus competidores de Android decidieron añadirla a dispositivos con precios de apenas 200 euros. Se trata de la tasa de refresco más elevada, que parece que por fin sí que va a hacer su debut en estos modelos.

Pantallas ProMotion para los iPhone 17

No es precisamente una información nueva, pero como suele ocurrir con los rumores y filtraciones, estas suelen tomar forma y cobrar sentido con la sucesión de diferentes informes que avalen estas especulaciones. En este caso se ha publicado nueva información, que llega directamente desde Corea del Sur, un país donde se fabrican la mayoría de pantallas de smartphones, entre ellas las de los propios iPhone.

iPhone 16 con Apple Intelligence | Apple

Estas informaciones apuntan a que la pantalla ProMotion ya no será exclusiva de los modelos Pro, y que todos los iPhone 17 sin excepción, también los modelos estándar, entre los que se encuentra la nueva variante Slim, contarán con una de estas pantallas. Esto quiere decir que tendrán un panel LPTO como el de los actuales iPhone 16 Pro, con una alta tasa de refresco de 120Hz, que además es adaptable, desde los 1Hz a esos 120Hz.

De esta manera los nuevos iPhone 17 podrán contar con un movimiento de pantalla aún más fluido, así como la funcionalidad Always On, que permite mantener encendida la pantalla a todas horas con información esencial sobre notificaciones, la hora o la meteorología. Como decimos no es ni mucho menos la primera información en este sentido que conocemos. Anteriormente hemos visto numerosas informaciones apuntando a este cambio de estrategia de Apple respecto de sus modelos estándar.

Y es que parece que poco a poco Apple va derribando barreras entre los modelos más caros y los más accesibles de iPhone. Y es que si hace un par de generaciones la isla dinámica llegaba a la pantalla de estos teléfonos, ahora hace lo propio una característica que nos parece esencial en cualquier teléfono hoy en día. Y es que hemos visto móviles Android con ella desde hace muchos años, no los paneles LPTO, reservados solo a móviles de alta gama, sino la alta tasa de refresco, que incluso ya en algún modelo de precio asequible, por debajo de los 200 euros, incorpora paneles de 120Hz.

De todas formas, todavía queda todo un mundo por delante para conocer a los nuevos iPhone 17. Y es que no será hasta septiembre de 2025 cuando estos teléfonos sean oficiales. La gran novedad será el nuevo iPhone 17 Slim, que sustituirá en la gama al iPhone 17 Plus, un modelo que no llegará y que ha tenido en el iPhone 16 Plus a su último exponente.