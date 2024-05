El iPhone 16 Pro presumirá de una pantalla aún mejor para disfrutar a pleno sol

Ahora que llega el buen tiempo y que los días son cada vez más largos, muchos usuarios utilizan sus móviles al aire libre, a plena luz de sol, y ahí suele ser normalmente cuando nos arrepentimos de nuestra compra, si es que la pantalla de nuestro teléfono no da la talla que esperábamos. Y es que eso es lo que ocurre con muchos móviles, con mucha potencia, gran cámara y prestaciones, que cuando se colocan bajo la luz del sol son prácticamente inservibles, ya que el nivel de brillo del teléfono no es el suficiente. Y eso va a resolver la pantalla del iPhone 16 Pro, que ahora sabemos va a ser especialmente capaz en este aspecto.

Más brillante que nunca

Que una pantalla se vea bien bajo la luz del sol depende solo de una cosa, la intensidad de su iluminación, el nivel de brillo que es capaz de entregar como pico máximo. Las pantallas OLED y LCD necesitan una retroiluminación o una iluminación de los píxeles suficiente, y a diferencia de las pantallas eINK, sufren mucho en estas condiciones. Ahora sabemos que el iPhone 16 Pro va a mejorar este aspecto respecto de sus predecesores.

La filtración que anticipa estas novedades llega directamente desde China, cerca de su cadena de suministro, y básicamente nos anticipa que la luminosidad de la pantalla de este nuevo modelo será un 20% mayor que la de su predecesor, el actual iPhone 15 Pro. Esto sin duda es un gran salto de calidad, porque hablamos de que el brillo por defecto será de hasta 1200 nits, y se disparará hasta los 1600 nits en el caso de los contenidos con HDR. Por tanto, es evidente que habrá mejoras en este aspecto tan importante, si no esencial, de todo smartphone, no solo de los teléfonos de Apple.

Aun así, no hay que echar las campanas al vuelo, ya que, comparados con algunos móviles Android, estas cifras de brillo en pantalla están muy por detrás de las de algunos móviles topes de gama Android. De hecho, el Xiaomi 14 Ultra es capaz de ofrecer prácticamente el doble de luminosidad que el futuro iPhone 16 Pro, con un brillo pico de 3000 nits, algo sin duda fuera de lo común. Pero eso es precisamente lo que habría que pedirle al iPhone 16 Pro, que se entiende debería ser el mejor, si no uno de los mejores móviles de su categoría también en este aspecto.

En cualquier caso, siempre es para celebrar que un fabricante como Apple mejore un aspecto tan importante como este. Porque es de esas cosas que no echamos en falta hasta que nos encontramos en una situación de necesidad y no podemos prácticamente utilizar el teléfono porque la pantalla no se ve casi nada, es prácticamente en esos casos utilizarlo normalmente, eso es evidente.

Siendo informaciones del iPhone 16 Pro, entendemos que los modelos estándar no tendrán mejoras en su pantalla, y seguirán con los actuales valores de brillo, al fin y al cabo, esta sería una razón más de peso para hacerse con el modelo Pro y no con el estándar.