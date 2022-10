El iPhone 15 Pro podría estrenar un diseño revolucionario

Hace apenas un mes y medio que Apple ha presentado sus nuevos iPhone 14, y ya estamos hablando desde hace unos días de cuáles podrían ser las novedades de los iPhone 15. Hoy hemos asistido a un nuevo capítulo de ellas, y nos hemos topado con algo que nos sorprende bastante, que es un diseño que podría revolucionar esta gama y también el resto de terminales del mercado. Hablamos del futuro iPhone 15 Pro, el próximo móvil de alta gama de Apple, que podría olvidarse de los botones para siempre. No es algo de lo que no hayamos hablado ya, pero ahora parece más cercano que nunca.

Sin botones físicos

Esa es la gran novedad de la que ha hablado ahora uno de los analistas más cercanos a Apple. Este ha asegurado que espera que el próximo año, el iPhone 15 Pro se presente en el mercado con una solución que acabe con los botones físicos. No es que queden muchos botones físicos en nuestros móviles, pero la idea de los de Cupertino es que estos desaparezcan para siempre en el futuro. Para ello Apple estaría trabajando en un nuevo tipo de botón, que sería invisible y solo se podría advertir al tacto.

Este botón sería similar al del Touch ID de los iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE y SE 2. Este botón como sabéis se puede apreciar ya que está destacado en el cuerpo, pero no actúa como un botón como tal. Y es que habitualmente este tipo de botones suelen mostrar su presencia a través del tacto, con una serie de tecnologías hápticas que permiten sentir que estamos sobre un botón cuando en realidad solo estamos tocando una superficie plana y sin ninguna protuberancia. Así que según Ming-Chi-Kuo todo apunta a que el futuro de los iPhone pasa por unos botones que seguirán estando en el mismo lugar, pero que en cambio ya no serán visibles, sino que los notaremos al tacto al pasar por encima de ellos.

Esto afectaría tanto al botón de encendido como a los de volumen. Al eliminar estos tres botones este dispositivo podría convertirse en el primero en contar con un diseño libre de estos, o al menos tal y como los hemos concebido durante muchos años. No es la primera vez que vemos teléfonos experimentales con este tipo de teclas virtuales, aunque es algo que otros terminales exploraron con un tipo de tecnologías hápticas similares. Prescindiendo no solo de los botones, sino también de los puertos de carga, en este caso el futuro USB tipo C que puede ser reemplazado perfectamente por un sistema de carga inalámbrica que evite tener que conectar nada externamente al teléfono. De momento solo se contempla para el iPhone 15 Pro, pero no hay que descartar en absoluto que este diseño pueda extenderse a otros modelos más adelante. Personalmente parece precipitado, ya que para ser Apple, implementar esto en el próximo año nos parece poco probable vista la velocidad a la que innova la marca.

