Después de todo los iPhone 14 Pro no son tan potentes como pensábamos, ¿por qué?

Esta misma semana Apple ha presentado sus nuevos iPhone 14, con dos nuevas variantes Pro que este año son más distintas que nunca respecto de sus hermanos de gama más accesible. Uno de los principales cambios se basa en el procesador, que por primera vez en la historia de Apple es diferente en estos modelos respecto del estándar. Ahora conocemos los primeros detalles sobre el verdadero rendimiento de estos nuevos teléfonos, según el potencial que ha demostrado este nuevo procesador en las pruebas. Y no parece ser lo que esperábamos precisamente.

Las pruebas dictan sentencia

Ahora hemos conocido precisamente los primeros resultados de los test de rendimiento, donde ha estado involucrado el Apple A16 Bionic, el nuevo procesador del que solo disponen los iPhone 14 Pro. Estos teléfonos siempre se han caracterizado por ser los más potentes del mercado gracias a estos procesadores. Y esto es precisamente lo que esperábamos en este momento de los nuevos modelos Pro. Ahora han pasado por Geekbench, el test de rendimiento más popular del mercado móvil, y han dado las primeras muestras de su potencial.

Y el resumen es que no es precisamente lo que se esperaba de ellos, y más cuando este año son los únicos modelos que cuentan con estos procesadores. Ha sido uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, Ice Universe, el que ha desvelado ahora una de estas pruebas para uno de los modelos Pro, se desconoce si es este o el Pro Max. Sea como fuere lo cierto es que el rendimiento de este nuevo procesador no es ni mucho menos el que se esperaba. En este caso ha obtenido 1879 puntos en la prueba de un solo núcleo, y de 4664 en la prueba de varios núcleos.

Son sin duda unos extraordinarios resultados, pero no lo parecen tanto si se comparan con los de la anterior generación, los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. En este caso esos modelos alanzaron 1730 puntos en la prueba de un solo núcleo, y de 4700 en la de varios núcleos. Por tanto, no hay prácticamente diferencia entre el rendimiento de un modelo y del otro. Algo que no es ni mucho menos lo que se esperaba, ni tampoco la diferencia que ha existido habitualmente entre las diferentes generaciones de los iPhone mejor equipados.

A falta de otras confirmaciones, parece un tanto decepcionante el rendimiento de estos procesadores. No obstante, parece que Apple ha insistido esta vez sobre todo en la eficiencia de los nuevos procesadores. Es un consumo de energía inferior respecto de la anterior generación, por lo que los de Cupertino se podrían haber volcado en ofrecer una mayor autonomía, y un mejor rendimiento, pero no tanto como cabría esperar, habiendo priorizado en el primer aspecto. De hecho, aseguran que este año el consumo de los nuevos procesadores es hasta un 20% inferior al de la anterior generación. Al fin y al cabo, parece que no va a haber tanta diferencia entre los iPhone 14 y los iPhone 14 Pro.

