iPhone 14 Pro, ¿el primero con conector USB tipo C?

Como sabéis, la Unión Europea ha pasado de recomendar el uso de un cargador único por parte de los fabricantes, a imponerlo por ley. Estos ahora tienen un periodo de dos años para implantar el que según para los reguladores europeos es el mejor estándar que pueden adoptar todos los fabricantes, el conector USB tipo C. Y mientras el 99% de estos no tiene inconveniente alguno en adoptarlo, de hecho, la gran mayoría ya lo lleva adoptando hace varios años, Apple se sigue oponiendo a él, ya que según los californianos penaliza la innovación. Pero la realidad es que no les va a quedar otro remedio que integrar el conector USB tipo C o directamente eliminar los puertos si quieren que sus iPhone se vendan en Europa.

¿Cuál sería el primer iPhone con este conector?

Pues bien, sin duda es la pregunta del millón, cuáles serán los primeros iPhone en contar con este conector para cargarse. Y hoy hemos conocido más detalles acerca de cuáles son las posibilidades reales de que esto ocurra. La fuente que ha desvelado los posibles planes de Apple en este aspecto es LeaksApplePro, que apunta a que el iPhone 14 Pro será el único móvil que cuente con un conector USB tipo C durante 2022. Mientras que el resto de los iPhone 14 seguiría conservando el conector Lightning. Por tanto, serviría como de familiarización con este puerto su introducción en los modelos Pro durante el próximo año.

¿Cuánto cuesta fabricar un iPhone 13? | Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash

La idea sería que el resto de la gama lo incorporara durante el año 2023. Y es que como os contábamos, los fabricantes tendrán hasta dos años para adaptarse a esta nueva normativa, de ahí que Apple pueda permitirse un año más sin que todos sus teléfonos cuenten con este conector. La realidad es que este USB tipo C no es para nada un desconocido en Apple. De hecho, son ya varios dispositivos de la marca los que lo incorporan, como algunos de sus iPad, por lo que ese lo ha ido adoptando poco a poco en sus dispositivos en los últimos años.

Cable Lightning de iPhone y iPad. | Photo by Adam Birkett on Unsplash

Esta transformación supondrá el fin del conector Lightning, al menos en Europa. No sabemos si al tomar esta decisión en nuestro continente se hará extensiva al resto de regiones, pero lo normal es que a la larga este sea el conector elegido en todos los modelos. Recordemos que el estándar USB que utiliza Apple para sus Lightning es el 2.0, mientras que la mayoría de competidores con el conector USB tipo C utiliza ya la versión 3.0, por lo que son protocolos más rápidos, algo que en el fondo beneficiaría a los usuarios de iPhone, que podrían contar con mayores velocidades de carga y transferencia de datos a través de estos nuevos cables.

Europa impone el nuevo conector con motivaciones plenamente ambientales, ya que son muchas toneladas de residuos las que se generan todos los años como consecuencia del uso de diferentes cargadores, en lugar de unificar su uso. Eso es lo que se espera con la adopción por todos los fabricantes del conector USB tipo C.