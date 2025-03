El Huawei Pura X revoluciona los plegables con su fórmula híbrida de Flip y Fold

No lo habíamos visto venir, y hoy Huawei ha dejado con la boca abierta a muchos fans de la tecnología, con el lanzamiento de un nuevo smartphone muy difícil de clasificar. Se trata de un teléfono plegable, eso sí, está claro. Pero su formato no está muy claro, ya que reúne lo mejor de los Fold, y también de los Flips. Por eso es un teléfono tan sorprendente. Un nuevo integrante de la gama Pura que desde luego no va a pasar desapercibido en las manos de quien se hagan con ellos.

Una relación de aspecto 16:10 totalmente novedosa

Este nuevo teléfono de Huawei tiene en su factor de forma un factor que lo convierte en algo completamente diferente. Gracias a ese diseño de 16:10, se puede utilizar tanto como un teléfono Flip, como Fold. A esto también contribuye un diseño exterior que es el que podríamos esperar de un Flip, pero con un aspecto más ancho, que al rotar a horizontal es que cuando se convierte en un Fold.

Parece complicado, pero se puede resumir como que es un Flip más ancho, pero sin dejar de ser un teléfono tipo concha. De hecho, está diseñado como tal, para ser plegado, y contar con una pantalla externa secundaria más pequeña. Al desplegarlo, y contar con esta relación de aspecto, tenemos entre manos una pantalla más rectangular. Desde luego nos parece una jugada maestra por parte de Huawei, que demuestra que poco a poco se está posicionado como líder en el terreno de los plegables, quizás no a nivel de ventas, pero sí de innovación.

Ficha técnica del Huawei Pura X

Este sorprendente teléfono llega con una pantalla plegable de 6,3 pulgadas, que tiene una tasa de refresco variable de entre 1 Hz y 120 Hz. Tiene una resolución de 2120x1320 píxeles. La pantalla externa tiene un tamaño de 3,5 pulgadas, así como tecnología OLED LPTO, y tasa de refresco variable de 1 Hz a 120 Hz, y su resolución es de 980x980 píxeles. Una combinación de pantallas que es el artífice de su sorprendente propuesta híbrida plegable.

Huawei Pura X | Huawei

En cuanto a su corazón y músculo, no se ha desvelado nada, pero esperamos que sea el Kirin más reciente que haya lanzado la marca. La cámara de fotos nos ofrece tres sensores. El principal es de 50 megapíxeles, hay un ultra gran angular de 40 megapíxeles, y el telefoto tiene una resolución de 8 megapíxeles. Delante, la cámara frontal tiene una resolución de 10,7 megapíxeles.

Huawei Pura X | Huawei

La batería de este teléfono ofrece una capacidad de 4720 mAh, lo que no está nada mal. Su carga es de 66 W, y sin cables de 40 W. Hay carga inalámbrica inversa de 7,5 W, y también por cable inversa de 5 W. Un modelo que llega con memoria RAM de 12 GB o 16 GB, así como un almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Es un teléfono resistente al agua con certificación IPX8, así como con un lector de huellas lateral.

Tiene unas dimensiones de 91,7 x 74,3 x 15,1 mm plegado, 143,2 x 91,7 x 7,15 mm desplegado, y con un peso de 193,7 gramos. Un móvil que de momento se ha presentado en China, a un precio bastante atractivo, inferior a los 1.000 euros.