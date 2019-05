Huawei lanzará su sistema operativo el mes que viene, 100% compatible con apps Android

Todo ocurre a una gran velocidad en lo que rodea a los problemas de Huawei con el resto del mundo dentro de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Decimos el resto del mundo porque ya hemos perdido la cuenta de los organismos y fabricantes que han retirado el respaldo a Huawei. Hace unos días la firma china aseguraba que no tendría listo su sistema operativo como mínimo el próximo otoño, y en óptimas condiciones para la primavera de 2020. Ahora la firma china sorprende a todos anunciando que el sistema operativo estará listo el próximo mes.

Un sistema 100% compatible con apps Android

Ha sido uno de los responsables de Huawei en Oriente Medio el que ha desvelado a Tech Radar los planes inmediatos de la compañía respecto del lanzamiento del nuevo sistema operativo. Según estas palabras, Huawei lanzará de forma global su nuevo sistema operativo alternativo a Android el próximo mes. Por lo que el timing que rodea al sistema operativo se ha acelerado de una manera brutal, con casi un año de adelanto respecto de lo asegurado inicialmente. En palabras del responsable de Huawei "No queríamos llevar el sistema operativo al mercado ya que teníamos una fuerte relación con Google y otros y no queríamos arruinar la relación. Ahora, lo estamos implementando el próximo mes".

Logotipo de Huawei en uno de sus móviles | Huawei

De hecho ha asegurado que el sistema ya estaba prácticamente ultimado en el mes de enero de este año, porque ya eran conscientes de que los problemas que han sobrevenido ahora se iban a producir antes o después. También sabemos que el nuevo sistema operativo será compatible con las apps de Android al 100%, por lo que cualquier app que se descargue de una tienda de apps Android o repositorio debería funcionar perfectamente en los nuevos móviles de Huawei. Aun así, el uso de las apps de Google seguiría bloqueado en los nuevos móviles, al no poder ejecutar los servicios de Google apropiadamente.

Imagen del logotipo de Huawei en su puesto durante una feria electrónica | EFE

Y por supuesto, las actualizaciones oficiales solo llegarían por parte de Huawei a su sistema, y no directamente desde Google. En cualquier caso ahora mismo el software no parece el problema más importante para Huawei, que se enfrenta a dilemas muy serios a la hora de ensamblar sus teléfonos. Hablamos de que a día de hoy no podría implementar tan siquiera tecnologías tan básicas como el Wifi o bluetooth, y sobre sus propios procesadores, estaría en manos de TSMC para poder fabricarlos, eso sí, sin nuevas licencias y sin las nuevas arquitecturas de ARM. En cualquier caso, todavía hay voces que apuntan a que de aquí al 19 de agosto, que es la fecha en la que expira el plazo dado por Estados Unidos, se podría aún llegar a un acuerdo comercial con China que incluyera a Huawei. Ayer precisamente conocíamos que el pasado viernes Huawei había registrado en la oficina de la propiedad intelectual europea el nombre de Ark OS. Esto unido a las informaciones que acabamos de conocer, nos dan una idea de cómo se podría denominar este sistema en Europa.