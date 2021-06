HarmonyOS llega a los primeros Huawei con una interfaz similar a iOS

Hace poco más de dos años que saltaba a la actualidad una de las noticias más impactantes de los últimos años en el segmento tecnológico. Hablamos del veto que imponía Estados Unidos a una firma como Huawei para poder trabajar con empresas norteamericanas. Donald Trump prohibía de facto a Huawei poder integrar en sus móviles las apps y los servicios de Google. Esto ha tenido consecuencias terribles para la firma china, que ha pasado de ser el segundo fabricante de móviles a nivel mundial a salir del Top 5 este año. Pero desde la firma han estado buscando la manera de seguir adelante, y la clave es HarmonyOS, su nuevo sistema operativo basado en Android que solo cuenta con los servicios de Huawei.

Puesta de largo de HarmonyOS

Huawei ha celebrado hoy un evento en China donde ha presentado la segunda versión de su sistema operativo, HarmonyOS 2.0, que es la que va a llegar a partir de ahora a un mayor número de dispositivos en todo el mundo. Y con esta versión se ha puesto de largo su versión final mostrando ahora sí el sistema operativo tal y como lo van a experimentar los usuarios de la firma china. Y por lo que hemos podido comprobar es que estamos ante una versión de Android con un aspecto que nos recuerda muchísimo a iOS. De hecho si no nos dijeran de primeras que se trata de un sistema operativo de Huawei, muchos pensarían que están ante capturas de pantalla del sistema operativo de Apple.

La clave de esta versión final del sistema operativo que ha empezado a llegar a los dispositivos de la marca es que será una plataforma multidispositivo. De hecho podremos encontrarnos con HarmonyOS no solo en móviles, sino también en tabletas, televisores, ordenadores portátiles e incluso en dispositivos del Internet de las Cosas. Por tanto es algo similar a lo que Apple hace con su iOS o iPadOS, de hecho desde Huawei no han ocultado nunca su admiración por el sistema operativo de Apple. En general el parecido con iOS es notable, y lo notamos incluso en los ajustes del sistema, que parecen extraídos directamente de iOS o iPadOS, al menos en apariencia. Porque la realidad es que el núcleo del sistema sigue siendo Android, y en este aspecto no notaremos muchas diferencias.

HarmonyOS y su gran parecido a iOS | Huawei

¿A qué dispositivos llega?

El sistema actualmente se encuentra en fase Beta, que llegará hasta a 100 dispositivos durante este año para sustituir a EMUI, la capa de software de Huawei basada en Android. Los primeros móviles que recibirán esta actualización serán los Huawei Mate 40, Huawei P40, Huawei Mate X2 y Huawei Mate 30. Pero es de esperar que si tienes un Huawei dentro del plazo de actualizaciones, menos de dos años, experimentes este nuevo sistema operativo muy pronto. Así que si eres de los que siempre ha querido disfrutar de Android con el aspecto de iOS, este puede ser tu sistema operativo definitivo.