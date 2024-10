Harmony Next ya es oficial: así es la alternativa a Android de Huawei

Lo de Huawei es un caso digno de estudio. La compañía asíatica estaba en la cúspide en el sector de los smartphones cuando el veto de Estados Unidos que prohibe comprar tecnología americana a la empresa hizo que cayera al abismo. Pero, lejos de rendirse, la compañía siguió luchando. Al punto de que Huawei está arrasando en ventas en China, y ahora que HarmonyOS NEXT es oficial, con más motivo.

Para ponerte en situación, el veto de Estados Unidos incluía el uso de los servicios de Google, por lo que Huawei tuvo que tomar una dura decisión: abandonar Android para centrarse en su propio sistema operativo.

Durante los últimos años Huawei ha ido puliendo aspectos para crear un producto muy sólido. Y con el lanzamiento de HarmonyOS NEXT, que ya es oficial, lanzan un claro aviso a Android e iOS: su hegemonía tiene los días contados.

HarmonyOS NEXT ya es oficial, una gran alternativa a Android

Y lo cierto es que HarmonyOS ha ido evolucionando para posicionarse como una alternativa cada vez más solvente. Hablamos de un sistema operativo integrado en todo tipo de dispositivo y que permitirá que se comuniquen entre ellos.

Por ejemplo, con un televisor con HarmonyOS podrás acceder a las cámara de tu coche con HarmonyOS para controlar lo que pasa en el interior. Y esto es solo el principio.

HarmonyOS y su gran parecido a iOS | Huawei

Y ahora, con el anuncio de HarmonyOS NEXT, dan un nuevo salto. Un sistema operativo completamente nuevo y que tiene una independencia total de Android. El primer terminal en disfrutar de esta nueva interfaz es el Huawei Mate 70, aunque más pronto que tarde irá llegando a otros equipos de la firma con sede en Shenzhen.

Además, Huawei ha dejado claro que quiere que su sistema operativo tenga recorrido. Y la base para ello son las apps. Pues que sepas que no van a faltar soluciones en HarmonyOS NEXT. Al punto de que incluso han llegado juegos de la talla de 'PUBG', 'Honor of Kings' o 'Naraka: Bladepoint'.

De momento, las ventas de móviles Huawei en China se han disparado, y posiblemente muy pronto empezarán una campaña para publicitar HarmonyOS NEXT en Europa. Y seguramente unos cuantos usuarios no duden a la hora de dar el salto.