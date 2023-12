Habrá sorpresas con el procesador de los iPhone 16 Series

No es la primera vez que escuchamos rumores sobre el iPhone 16. Por ejemplo, todo apunta a uncambio notable en su diseño. Pero parece que no será el único cambio que va a aplicar Apple en su próxima generación de teléfonos.

Antes de continuar, queremos recordar que estamos ante un rumor o filtración, por lo que no podemos dar total veracidad a los datos difundidos hasta que el lanzamiento de los iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max sean una realidad. Pero viendo la fuente de esta información, podemos dar bastante veracidad a lo publicado.

Y de ser así, Apple va a sorprender con un cambio muy notable. ¿El motivo? Los iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max contarán con el mismo procesador. No, no habrá diferencia alguna.

Todas las versiones del iPhone 16 tendrán el mismo procesador

Para ponernos en situación, y yendo al ejemplo más reciente, veamos los procesadores de los iPhone 15 Series. En este caso, los iPhone 15 y iPhone 15 Plus cuentan con el procesador Apple A16 Bionic. Este procesador está fabricado con un proceso de 5 nanómetros y cuenta con una CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. La GPU también tiene 5 núcleos y el Neural Engine cuenta con 16 núcleos.

Un iPhone en la mano | Foto de Ethan Haddox en Unsplash

Un SoC muy solvente, pero que es inferior al de los modelos más potentes. Principalmente porque los iPhone 15 Pro y Pro Max cuentan con el procesador Apple A17 Pro. Este procesador es una evolución del Apple A16 Bionic que se encuentra en los modelos estándar. Ofrece un rendimiento un 20% más rápido que su predecesor, lo que lo convierte en uno de los procesadores móviles más potentes del mercado.

Así que vemos una potencia bastante superior a la de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus. Pero para la próxima generación no habrá este salto.

Todo viene de la última beta de iOS 18, a la que han podido acceder los compañeros de MacRumors y que ofrece información muy interesante. Por ejemplo, vemos que Apple volverá a lanzar cuatro versiones ( iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max), eliminando la posibilidad de un modelo iPhone 15 Ultra.

Además, todos contarían con un procesador A18 Bionic, por lo que Apple finalmente ofrecerá el mismo procesador en todas las versiones. Ojo, que habrá diferencias en otros apartados, como la pantalla o la cámara, pero es una excelente noticia que todas las versiones del iPhone 16 vayan a montar el mismo procesador.