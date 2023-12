iOS 17.2.1 ya está aquí, ¿por qué debes instalarlo ya en tu iPhone?

Las actualizaciones de sistema suelen llegar por tres razones, una para mejorar las funcionalidades, otra para mejorar el rendimiento y la última para ser más eficientes frente a las ciberamenazas. En Android tenemos actualizaciones de sistema, con muchas funcionalidades, y otras de seguridad, que encajan en lo segundo. En esta ocasión hablamos de Apple y de su iOS, que se acaba de actualizar básicamente para resolver algunos fallos, y también para hacer más seguro el sistema operativo. Te contamos todo lo que llega con ella y por qué deberías actualizar ya tu dispositivo si es compatible.

Nueva actualización a iOS 17.2.1

Estamos hablando de una actualización que se puede considerar como menor, pero no por ello es menos importante de lo que realmente es. Básicamente es una actualización donde su changelog no detalla exactamente qué factores resuelve, sino que simplemente anuncia que se resuelven algunos fallos, nada más. Concretamente lo que dice Apple es que Esta actualización ofrece importantes correcciones de fallos y es recomendada para todos los usuarios. Por lo que no se habla directamente de mejoras en el rendimiento, sino que se han resuelto fallos.

Como no se especifica, es probable que se trate de una actualización que mejore algunos aspectos de seguridad, fallos que podrían haber comprometido esta a los usuarios de los iPhone, y por tanto sea necesario sí o sí su instalación para poder utilizar el teléfono de forma segura. Estamos hablando de una actualización que pesa nada menos que 1.49 gigas, por lo que por su peso podemos pensar que su alcance dentro del sistema operativo es verdaderamente importante, y podría llegar a afectar a muchas áreas.

Se recomienda siempre instalar toda actualización que llega a nuestro iPhone, sobre todo porque suelen resolver problemas de índole de seguridad, y por tanto podemos dar por hecho que de no hacerlo nos veremos expuestos a vulnerabilidades que incluso podrían haber sido ya explotadas. Es una de las recomendaciones básicas para evitar ciberamenazas, el actualizar regularmente nuestro dispositivo.

Una actualización que llega después de que Apple lanzara la semana pasada OS 17.2, una actualización que introducía mejoras importantes y nuevas funcionalidades. Como la nueva app de Diario, que nos permite llevar al día uno de estos útiles cuadernos. También se han mejorado las alertas del iPhone, podemos grabar vídeos con audio espacia.

Traducir desde el botón de acción, añadir reacciones a mensajes de iMessages, añadir hasta cuatro widgets nuevos, detectarla ubicación cuando hay una emergencia, mejor integración entre Fotos y Music, así como una personalización más completa de los memojis. Por tanto, si en solo una semana Apple ha tenido que lanzar una nueva actualización, es evidente que tiene más que ver con el rendimiento y la seguridad. Sea como fuere no lo dejes esperar y actualiza ya tu iPhone, ya que una vez lo hagas podrás dormir mucho mejor, sabiendo que tu teléfono está protegido de las amenazas más recientes.