Allá por el mes de mayo pasado una noticia cayó como una bomba en la actualidad tecnológica, porque conocíamos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se podía cobrar su primera víctima de calado, Huawei. El veto del gobierno norteamericano a varias firmas chinas de la lista negra incluye al gigante tecnológico asiático, y por lo tanto, las empresas norteamericanas no pueden hacer negocio con ella como Google. De ahí que hace unos días se presentara el nuevo Huawei Mate 30 Pro, el último tope de gama de la firma sin apps ni servicios de Google. Ahora conocemos nuevas informaciones que apuntan de nuevo a que no habrá más medidas de gracia en esta guerra comercial, la fecha límite es el 19 de noviembre.

Sin más prórrogas al veto

Ahora es Bloomberg el medio que aporta nuevas informaciones acerca del estado del veto de Estados Unidos contra las empresas chinas que conforman la lista negra. Tras la primera prorroga hasta el 19 de agosto, se concedió una segunda, para que las empresas norteamericanas pudieran encontrar alternativas para sus negocios en otros fabricantes que no estuvieran dentro de esta lista negra. Esto dio nuevas esperanzas a Huawei, que veía así prorrogado durante tres meses más el periodo de gracia durante el cual podría seguir utilizando Android en sus nuevos móviles, porque recordemos que los que ya están vendidos seguirán disfrutando de todos los servicios.

Huawei Mate 30 | Huawei

Ahora la nueva prórroga se ha extendido hasta el 19 de noviembre, día en el que expiran los otros tres meses concedidos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Como apuntan desde Bloomberg, el gobierno estadounidense no dará más tiempo a sus empresas, y por tanto a Huawei, para adaptarse a este veto. Incluso se esperan castigos adicionales a aquellos estados aliados que no prohíban el uso de las redes 5G con equipos de Huawei en todo el mundo, según Rob Strayer, el subsecretario del Departamento de Estado para la política cibernética de Estados Unidos. Recordemos que en Europa aún no hay una respuesta única a este problema y cada país está negociando de manera unilateral el despliegue del 5G. De hecho muchos países aún contemplan instalar los equipos de los chinos en este despliegue de red.

Precisamente la Unión Europea emitirá en el mes de octubre los resultados sobre su informe del despliegue de la red 5G en Europa, que probablemente incluirá referencias a este veto de Huawei, y dictará si los países miembros deberán vetar o no también a Huawei en este campo, por el presunto riesgo a la seguridad de cada país que suponen estas. Por tanto parece que el tiempo se le acaba a Huawei, que ya se ha visto forzada a lanzar sus móviles sin el Android de Google, utilizando la versión de código abierto que no cuenta con la Play Store y los servicios de Google. El sistema operativo alternativo de los chinos sigue siendo clave en el futuro de Huawei, y todo apunta a que la próxima primavera podría comenzar a implementarlo en sus móviles. Lo que ocurra entre el 19 de noviembre y ese momento, aún es una completa incógnita.